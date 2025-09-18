Elokapinan mielenosoittajat tuomittiin sakkoihin

Korkein oikeus on tuominnut poliisia vastaan niskoitelleet Elokapinan mielenosoittajat sakkoihin.

Tapaus koskee Elokapinan kesällä 2021 Tampereella järjestämää mielenosoitusta.

Mielenosoittajat olivat osallistuneet mielenosoitukseen ja sen yhteydessä sulkeneet tieliikennettä istumalla ajoradalla. Mielenosoitus jatkui useita tunteja ja laajentui estämään liikennettä eri ilmansuuntiin. Poliisi antoi aktivisteille käskyn siirtyä pois, jota ei kuitenkaan noudatettu. Mielenosoittajat otettiin lopulta 8–9 tunnin ajaksi kiinni.

Pirkanmaan käräjäoikeus ja Turun hovioikeus ovat aiemmin tuominneet aktivistit niskoittelusta poliisia vastaan, mutta mielenosoittajat eivät saaneet rangaistusta.

Käräjäoikeuden mukaan sakkorangaistukseen tuomitseminen olisi ollut vapaudenmenetysaikaan nähden kohtuutonta. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta.

Asia oli korkeimmassa oikeudessa syyttäjän aloitteesta. Korkeimmassa oikeudessa oli kysymys siitä, oliko erillinen päiväsakkorangaistus kohtuuton seuraamus niskoittelusta poliisia vastaan, kun mielenosoittajat olivat lisäksi olleet putkassa vapautensa menettäneinä.

Korkein oikeus katsoi, ettei päiväsakkorangaistus muodostanut tapauksen olosuhteissa kohtuutonta seuraamusta jo aiheutuneen vapaudenmenetyksen vuoksi.

Tampereella mieltä osoittaneet Elokapinan aktivistit tuomittiin niskoittelusta poliisia vastaan 10 päiväsakkoon.