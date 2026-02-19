Elokapina tukkii jälleen liikenteen

Elokapina aikoo pysäyttää liikenteen mielenosoituksella Helsingin kantakaupungissa lauantaina iltapäivällä. Elokapina kertoo asiasta tiedotteessa, jossa ei kerrota tarkasta tapahtumapaikasta.
Lauantaiksi on sään ennustettu pitkän pakkasjakson jälkeen lämpenevän.
Mainos - sisältö jatkuu alla
Mainos - sisältö jatkuu alla
Elokapina on järjestänyt lukuisia vastaavanlaisia tempauksia aiemmin. Yleensä Elokapinan mielenosoitukset ovat aiheuttaneet merkittävää haittaa liikenteelle sekä johtaneet yhteenottoihin poliisin kanssa.
Elokapina myöntää tiedotteessa, että se tulee aiheuttamaan merkittävää liikennehäiriötä. Sen mukaan mielenosoituksen viesti on kuitenkin niin vakava, että Elokapina pitää autoliikenteen häirintää ”varsin kohtuullisena”.