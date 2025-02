Elokapina kerää rahaa Eduskuntatalon töhrijöille

Ympäristöliike Elokapina aloittaa joukkorahoituskampanjan Eduskuntatalon pylväiden maalaajien tukemiseksi. Järjestö kertoo asiasta tiedotteessa.

Kampanjaan osallistuvat voivat ostaa itselleen joko punaisten pylväiden teemaan sopivan julisteen, postikortin tai tarran. Myytävänä on myös aktiossa punaisia roiskeita saanut turveyhtiö Neovan vastainen t-paita sekä käsintehty ryijy.

Kampanja kestää kuukauden, jonka aikana Elokapinan tavoitteena on saada kerättyä 20 000 euroa.

Elokapinan ja ruotsalaisen Återställ Våtmarkerin aktivistit töhrivät Eduskuntatalon pylväät verenpunaisella maalilla viime syyskuussa. Julkisuudessa olleiden arvioiden mukaan pylväiden puhdistus aiheutti noin 20 000 euron kustannukset.

Keräystempauksen lisäksi Elokapinan Äitikapina, Knitting for climate, Veriprikaati ja Ilmastoisovanhemmat järjestävät yhteisen mielenilmauksen lauantaina 22. helmikuuta kello 12.00–13.30 Helsingin keskustassa Keskuskadulla. Samana päivänä Knitting for climate -mielenilmauksia järjestetään myös Oulussa, Turussa ja Tampereella. Mielenilmausten tarkoituksena on Elokapinan tiedotteen mukaan osoittaa solidaarisuutta ja empatiaa niitä kohtaan, jotka kärsivät ilmastokriisin seurauksista jo nyt.