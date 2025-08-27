Elinkeinoelämän luottamus selvässä nousussa

– Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit vahvistuivat elokuussa selvästi. Nousua oli kaikilla toimialoilla vähittäiskauppaa lukuun ottamatta, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n pääekonomisti Penna Urrila sanoo.
Teollisuuden luottamusindikaattori nousi elokuussa saldolukuun -1, kun edelliskuun tarkistettu lukema oli -5. Luottamus on lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa (0).
Rakentamisen luottamus elpyi, mutta oli vielä matalalla. Indikaattorin uusin saldoluku on -27, kun heinäkuun luku oli -37. Luottamus on selvästi alle pitkän aikavälin keskiarvoa (-9) heikompaa.
Palveluiden luottamus koheni jonkin verran elokuussa. Indikaattorin uusin saldoluku on +6, kun heinäkuun tarkistettu lukema oli +2. Luottamus on pitkän aikavälin keskiarvoa (+11) alempana.
Vähittäiskaupan luottamusindikaattori pysyi lähes ennallaan elokuussa. Sen uusin saldoluku on +2, kun heinäkuun tarkistettu lukema oli +3. Aikasarjan pitkän aikavälin keskiarvo on -2.
– EK:n elokuussa tekemän tiedustelun mukaan suomalaisyritysten suhdannekuva on vähitellen elpymässä ja tuotannon kasvua odotetaan lähikuukausille. Rakentamisen tilanne on edelleen vaikea, mutta myös rakentamisen indikaattori kääntyi parempaan, Urrila summaa.