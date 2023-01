Elina Valtosen vakiovastaus tukijoille Annassa: Epäile minua, olen poliitikko

Anna-lehden haastattelussa kokoomuksen kansanedustaja Elina Valtonen kertoo häntä ahdistavan holhoaminen, jossa valitaan asioita ihmisten puolesta.

– Ihmisellä pitäisi aina olla enemmän vaihtoehtoja kuin mitä oli eilen, riippumatta siitä, mitä hän on aiemmin tehnyt tai onko elämässä käynyt todella huonostikin, Elina Valtonen sanoo.

– Esimerkiksi maksuhäiriömerkintä ei saisi lyödä kaikkia ovia kiinni.

Annan mukaan moni kertoo Elina Valtosen tavatessaan fanittavansa häntä. Kokoomuksen varapuheenjohtajalla on siihen aina sama vastaus: älä!

– Sanon, että olen poliitikko, epäile minua. Vaikka tämä kuulostaa idealistiselta, minusta ainoa tapa pitää demokratia virkeänä on epäillä valtaa ja vallanpitäjiä, hän usuttaa.

Valtosen vaalislogan on ollut ”Kaikki on mahdollista”. Politiikka on hänen mielestään ennen kaikkea ”oikean elämän tarinoita”, joita ihmisiltä kuulee, ei vain pykäliä papereissa.