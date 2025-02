Elina Valtosen mukaan USA:lla on pakka sekaisin

Münchenin turvallisuuskokoukseen osallistunut ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) painottaa, että Eurooppa tulee ottamaan yhä suuremman vastuun omasta turvallisuudestaan. Kokouksen kärkiteemana on ollut keskustelu Ukrainan sodan lopettamisesta.

– Ihan suoraan voi sanoa, että Yhdysvalloilla on vähän pakka sekaisin. Seuraamme, miten tilanne heidän päässään elää, miten askelmerkit menevät. Ja tietenkin asemoidumme sen mukaan, Elina Valtonen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa Venäjän uhka ei rajoitu pelkästään Ukrainaan.

– On tärkeää, että Ukrainaa autetaan pitkäkestoiseen ja oikeudenmukaiseen rauhaan. Tätä tilannetta seurataan tietysti ympäri maailman. Mikään muu kuin keskeisistä periaatteista kiinnipitäminen voisi rohkaista muitakin autokraattisia valtioita ympäri maailman käyttämään voimaa omien tavoitteidensa saavuttamiseksi, Elina Valtonen totesi.

Ukrainan osalta ei voi ulkoministerin mukaan tehdä yhtä yksittäistä ratkaisua, jolla ei olisi laajempia vaikutuksia. Venäjän uhkaa hän kuvaili pitkäkestoiseksi ja laajaksi, minkä vuoksi kyseessä on vahvasti myös Euroopan asia.

Elina Valtonen totesi Euroopan maiden ottaneen sodan alun jälkeen taloudellisesti etäisyyttä Venäjään, ja tällä linjalla aiotaan jatkaa.

– On panostettu yhä enemmän omaan puolustukseen ja pelotteeseen. Kukaan ei uskonut kolme vuotta sitten, että Ukraina pärjäisi näin pitkään. On erinomaista, että he ovat kyenneet säilymään itsenäisinä ja säilyvät edelleen. Nyt tehdään erilaisia suunnitelmia tähän liittyen, Valtonen totesi.

Hänen mukaansa vaikuttaa siltä, että Yhdysvallat ei ole vielä valinnut linjaansa, tai että linjat muuttuvat.

– Tuli millainen sopimus hyvänsä, niin ei ole mahdollista sopia Euroopan yli, ulkoministeri sanoi.

We Finns know Russia. Finland, a neighbouring country to Russia, consistently remained an independent democracy through the Second World War and the Cold War.

Take it from us: Putin has no intention to stop his expansionist pursuit. He will enter talks, enjoy the limelight, and…

— Elina Valtonen (@elinavaltonen) February 13, 2025