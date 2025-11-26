Elina Valtonen: Venäjän asevoimille pitäisi asettaa rajoituksia

Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan (kok.) Ukrainan sotaa koskevissa neuvotteluissa vaatimusten ja rajoitusten tulee koskea molempia osapuolia reilulla tavalla.

– On kohtuullista, että jos sodan uhrille asetetaan esimerkiksi puolustusvoimien kokoa koskevia vaatimuksia tai rajoituksia, vähintään vastaavat vaatimukset tulee ulottaa myös hyökkääjään, Valtonen sanoi tiedotustilaisuudessa medialle.

EU-maiden ulkoministerit kokoontuivat aiemmin keskiviikkona etäyhteydellä keskustelemaan Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa. Myös Ukrainan ulkoministeri Andrii Sybiha osallistui kokoukseen.

– Meillä on konkreettisia ajatuksia siitä, miten Venäjän tulevaa tai valitettavasti jatkuvaa uhkaa pitäisi hallita, Valtonen totesi.

– Venäjän tulisi palata noudattamaan kansainvälistä oikeutta. Sen tulisi tunnustaa myös omassa maassaan vähemmistöjen oikeudet ja ihmisoikeudet, jotka kuuluvat kaikille kansalaisille. Sen tulisi järjestää vaalit. Venäjällä ei ole 25 vuoteen järjestetty vapaita vaaleja. Se ei ole demokratia.

Hänen mukaansa myös Venäjän asevoimien kyvykkyyksiin tulisi asettaa rajoitteita.

– Vastaavasti on selvää, että Venäjää ei tule vapauttaa vastuusta suorittamiensa sotarikosten osalta, vaan sen pitäisi osallistua yhteistyöhön sotarikostutkintojen kanssa.

Juttu päivittyy.