Elina Valtonen sanoo uutista Aleksei Navalnyista musertavaksi

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kommentoi viestipalvelu X:ssä uutisia venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin kuolemasta. Hänen mukaansa uutinen on ”musertava”.

– Jos (tiedot) vahvistetaan, Venäjä kantaa vastuun, ulkoministeri kirjoittaa.

Valtosen mukaan Navalnyi uhrasi henkensä vaalikelpoisuuden puolesta.

– Ilmeisesti itsevaltiaat pelkäävät eniten ihmisten vapautta valita. Osanottoni Navalnyin omaisille.

Venäjän viranomaisten mukaan Navalnyi kuoli rangaistussiirtola IK-3:ssa Jamalin Nenetsiassa, jossa oli suorittamassa Venäjän viranomaisten määräämää rangaistusta. Navalnyin kuolinsyyksi epäillään sairauskohtausta. Hän oli tuntenut olonsa huonovointiseksi kävelyn jälkeen ja seuraavaksi menettänyt tajuntansa.

