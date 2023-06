Elina Valtonen: Suomen ja Viron suhteet ovat historiallisen läheiset

Suomen ja Viron väliset suhteet ovat ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan tällä hetkellä läheisemmät kuin koskaan ennen, ja tiistaina nimitetty Petteri Orpon (kok.) hallitus on valmis tiivistämään niitä edelleen.

– Venäjän julma hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on vakava huolenaihe Suomelle ja Virolle. Arvostamme hyvin paljon sitä aktiivista roolia, joka Virolla on erityisesti Venäjän saattamisessa vastuuseen Ukrainassa toteuttamistaan hirmuteoista, Valtonen sanoi torstaina Tallinnassa.

Hän kertoi pitävänsä ilmeisenä, että Vladimir Putinin johtama Venäjä säilyy uhkana Euroopan turvallisuudelle myös näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa. Siksi vahvaa tukea Ukrainalle on hänen mukaansa tärkeää jatkaa, ja Venäjä on pyrittävä eristämään kansainvälisestä yhteisöstä entistä täydellisemmin.

Valtonen toteutti virolaisen virkaveljensä Margus Tsahknan isännöimän vierailun Tallinnaan heti toisena ministeripäivänään käytyään jo keskiviikkona Tukholmassa. Ajankohtaisten turvallisuuspoliittisten kysymysten lisäksi vierailun asialistalla olivat Suomen ja Viron kahdenväliset suhteet sekä alueellinen yhteistyö muun muassa Pohjoismaiden ja Baltian yhteisen NB8-formaatin puitteissa.

Vierailun lehdistötilaisuudessa Viron ulkoministeri Tsahkna muistutti Suomen merkittävästä roolista Itämeren alueen turvallisuuden ja vakauden edistäjänä.

– Suomi on yksi alueemme suurimmista ja vahvimmista sotilasmahdeista, joka panostaa merkittävästi puolustukseen. Kyse ei kuitenkaan ole vain investoinneista, vaan myös valmiudesta, suorituskyvyistä ja kansakunnan asenteista. Olemme hyvin iloisia siitä, että Suomi on nyt virallisesti Naton jäsen, mutta sotilaallinen yhteistyömme on ollut erinomaista jo vuosien ajan, hän sanoi.

Myös hän korosti Venäjän todennäköisesti uhkaavan alueellista turvallisuutta vielä pitkään sen jälkeenkin, kun sotatoimet Ukrainaa vastaan aikanaan päättyvät. Ratkaiseva muutos kuitenkin tapahtui, kun Venäjän hyökkäyssota havahdutti Suomen ja Ruotsin luopumaan sotilaallisesta liittoutumattomuudesta ja hakeutumaan Naton jäseniksi.

– Nyt jokainen ymmärtää, että harmaata vyöhykettä Venäjän rajalla ei enää ole, hän totesi.

A very good first visit to Tallinn today. Very useful to exchange views on current foreign and security policy issues with my colleague Margus @Tsahkna. Bilateral relations with #Estonia are excellent. Suur tänu heale kolleegile ja naabrile! 🇫🇮🇪🇪 pic.twitter.com/okjABvaWiL

— Elina Valtonen (@elinavaltonen) June 22, 2023