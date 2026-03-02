Elina Valtonen osallistuu Itämeren valtioiden kokoukseen

Ulkoministeri Elina Valtonen osallistuu Itämeren valtioiden neuvoston (Council of the Baltic Sea States, CBSS) epäviralliseen ministerikokoukseen Varsovassa 4. maaliskuuta.
Kokoukseen osallistuvat Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Puola, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska, Viro ja EU. Kokouksessa keskitytään erityisesti ajankohtaisiin ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiin.
– Itämeren alueen maiden tiivis yhteistyö ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä on tärkeää ja Suomi antaa siihen vahvan panoksensa, toteaa Valtonen tiedotteessa.
Varsovan vierailunsa aikana ministeri Valtonen tapaa myös Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin ihmisoikeustoimisto ODIHR:n johtajan Maria Telalianin.