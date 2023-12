Ainakin 15 ihmistä on kuollut ja kymmeniä haavoittunut joukkoampumisessa Tšekin pääkaupunki Prahassa. Yksi kuolleista on epäilty ampuja.

Ampuminen tapahtui BBC:n mukaan Kaarlen yliopistolla, joka sijaitsee Prahan keskustassa. Silminnäkijät ovat kertoneet kuulleensa alueella useita laukauksia

Tšekin sisäministeri Vit Rakusanin mukaan ampuja on todennäköisesti toiminut yksin. Viranomaiset ovat toistaiseksi kommentoineet niukasti joukkoampumista.

Kaarlen yliopisto kuuluu Helsingin Sanomien mukaan Erasmus-ohjelmaan, jonka kautta monet suomalaiset opiskelevat ulkomailla yliopistoissa. Suomen Tšekin-suurlähettiläs Pasi Tuominen kertoi HS:lle, ettei vielä ole tietoa, onko kuolleiden tai haavoittuneiden joukossa suomalaisia.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) on kommentoinut ampumista viestipalvelu X:ssä.

– Hälyttäviä uutisia Prahasta. Ampumavälikohtaus yliopistolla, useita kuolonuhreja. Mikään ei oikeuta tällaiseen väkivaltaan. Syvimmät osanottoni uhrien omaisille, Valtonne kirjoittaa.

Hän jatkaa, että Prahassa olevia suomalaisia kehotetaan tekemään matkustusilmoitus ja seuraamaan viranomaisten ohjeita.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on lähettänyt surunvalittelunsa Tshekin presidentti Petr Pavelille.

President @Niinisto has sent a letter to President of the Czech Republic @prezidentpavel, expressing his deepest condolences for the tragic shooting in Prague.

