Elina Valtonen: Kilpailu teknologiasta kiihtyy Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä

Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan teknologiaan liittyvät kysymykset ovat nousseet ulko- ja turvallisuuspolitiikassa entistä keskeisempään asemaan.

Ulkoministeriön järjestämässä Suomen teknologiaulkopolitiikan painopisteet -tilaisuudessa Valtonen sanoi, että teknologiamurros tuo uusien mahdollisuuksien ohella myös haasteita kilpailukyvylle, turvallisuudelle, demokratialle ja ihmisoikeuksille.

– Teknologian kiihtyvä kehitys ja kasvava merkitys geopoliittisen ja taloudellisen kilpailun välineenä ovat nostaneet teknologiakysymykset ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskiöön, ulkoministeri sanoi tilaisuuden avauspuheenvuorossa.

– Globaalia toimintaympäristöä leimaavat kiihtyvä strateginen kilpailu ja maailmanpolitiikan valtasuhteiden murros. Erityisesti Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä käydään kilpailua poliittisesta sotilaallisesta, taloudellisesta ja teknologisesta johtoasemasta maailmalla.

Samalla Euroopan unioni pyrkii Valtosen mukaan kehittämään omaa kilpailukykyään vastatakseen tehokkaasti globaaliin kilpailuun.

– Myös puolustus ja teknologia kietoutuvat yhä tiiviimmin yhteen, mikä näkyy Natossa vahvasti juuri nyt.

Vastauksena kehityskulkuihin ulkoministeriö on julkaissut Suomen teknologiaulkopolitiikan painopisteet. Teknologiaulkopolitiikan toimeenpanon edistämiseksi ulkoministeri Valtonen on nimennyt Antti Vasaran kansainvälisten teknologiakysymysten erityisedustajakseen.

– Suomella on kansainvälistä vaikuttamista ajatellen vahva asema teknologisesti edistyneenä valtiona. Pohjan luovat pitkäjänteinen perustutkimus, teolliset kyvykkyydet, kehittyneet yhteistyömallit ja suuri määrä korkean teknologian kasvuyrityksiä. Teknologiaulkopolitiikan avulla luodaan yhteistyötä, markkinoita, sääntelyä ja standardeja, ja näin tuetaan myös suomalaisyritysten liiketoimintaa maailmalla, Valtonen sanoo nimeämistä koskevassa tiedotteessa.

Tilaisuudessa ulkoministeri painotti, että tavoitteiden saavuttaminen vaatii tiivistä yhteistyötä valtionhallinnon, yksityisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan ja tutkimusyhteisön kesken.