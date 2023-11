Elina Valtonen: Kiina luvannut täyttä yhteistyötä putkirikon selvittämisessä

Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan tutkinta Suomenlahden putkirikosta on edelleen käynnissä, ja Kiina on luvannut täyttä yhteistyötä.

Kiinalainen rahtilaiva Newnew Polar Bear näyttää olleen paikalla vaurioitumisen ajankohtana.

– Suomen viranomaiset ovat suorassa yhteydessä Kiinan viranomaisiin. Kerromme asiasta tarkempia tietoja heti, kun uutta tietoa ja edistystä ilmenee, ministeri Valtonen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Ruotsin ulkoministeri Tobias Billström ja puolustusministeri Pål Jonson vierailevat Helsingissä 8. marraskuuta. He tapaavat ministeri Valtosen ja puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.).

Venäläinen tietoliikennetoimija Rostelecom (Venäjän valtionyhtiö) ilmoitti Suomelle 12. loakuuta Suomen talousvyöhykkeellä kulkevan tietoliikennekaapelina vikaantumisesta ja aikomuksestaan mennä paikan päälle tekemään korjaustöitä.

Venäläinen korjausalus Spatsel Karev aloitti maanantaina Baltika -tietoliikennekaapelin korjaustyöt Suomenlahdella. Työskentelypaikka ei ole Balticconnector kaasuputken läheisyydessä.

Ministeri Valtosen mukaan Suomi on ollut yhteydessä tapauksesta vastuussa oleviin venäläisiin viranomaisiin.

Ministeri Billström painottaa, nyt on odotettava tutkimuksen tuloksia ennen kuin voidaan sanoa, onko Itämeren viimeaikaisten putki- ja kaapelirikkojen välillä keskinäistä yhteyttä.

Suomen ja Ruotsin ministerit keskustelevat ajankohtaisista ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisista asioista, kuten Natosta, Venäjän laittomasta hyökkäyksestä Ukrainaan ja Lähi-idän kriisistä sekä kahdenvälisistä asioista.

– Ruotsi on Suomen läheisin kumppani. Yhteistyömme on laaja ja koskee kaikkia yhteiskunnan aloja. On tärkeää tavata kollegojamme ja keskustella ajankohtaisista aiheista, ministeri Valtonen sanoo tiedotteessa.

– Turvallisuustilanne Itämeren alueella on heikentynyt. Ruotsi on Suomen merkittävä puolustusyhteistyökumppani ja kohta myös Nato-liittolainen. Haluamme tehdä yhä tiiviimpää yhteistyötä ulko- ja turvallisuuspolitiikan saralla, ministeri Häkkänen kommentoi.