Elina Valtonen IS:lle: Edustuston toiminnan edellytykset pitää saada kuntoon

Ulkoministeri Elina Valtonen päätti keskiviikkona esittää tasavallan presidentti Alexander Stubbille suurlähettiläs Titta Maja-Luodon tehtävän päättämistä Lissabonin-edustuston päällikkönä.

Valtonen kertoo Ilta-Sanomille käyneensä laajan keskustelun ulkoministeriön virkajohdon ja henkilöstöhallinnon kanssa. Hänen mukaansa suurlähetystön tilanteesta on tehty ministeriössä kevään aikana perusteellinen analyysi.

– Tärkeintä tällaisissa tapauksissa on, että asiat tutkitaan tarkkaan. Jokaisella ihmisellä on oikeus paitsi oikeusturvaan, niin myös yksityisyyteen, Valtonen sanoo IS:lle.

– Sitten kun todetaan, että edellytyksiä ei ole jatkaa, niin minulla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin tehdä Suomen kannalta paras ratkaisu ja se on se, että Maja-Luoto kutsutaan takaisin Helsinkiin.

IS kertoi ennen juhannusta, että koko Lissabonin-suurlähetystön henkilökunta on allekirjoittanut häirintäilmoituksen Maja-Luodosta. Ilmoituksessa kerrottiin, että henkilöstö on kokenut häirintää, kiusaamista, solvaamista, ikäsyrjintää, rasistista käyttäytymistä sekä henkistä väkivaltaa.