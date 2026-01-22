Elina Valtonen HS:lle: Grönlanti-sopimuksessa ei ole mitään dramaattista Suomelle

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoo Helsingin Sanomille, että tekeillä oleva sopimus Grönlannista ei tarkoita mitään dramaattista tai uutta Suomelle.

Hän kertoo sopimuksen koskevan arktisen alueen turvallisuuden takaamista osana Naton liittokuntaa.

– Arktisella alueella, mukaan lukien Grönlannissa, se voi tarkoittaa lisääntyvää harjoitustoimintaa, laajempaa läsnäoloa ja joka tapauksessa tässä on kyse siitä, että rakennetaan tällaista pitkän aikavälin strategista varautumista arktiseen ulottuvuuteen, ulkoministeri kertoo HS:lle.

Valtonen ei vielä avaa tarkemmin sopimuksen sisältöä, mutta hän kertoo sen merkitsevän pidempiaikaista ja laajempaa suuntautumista arktiselle alueelle.

– Sitä rakennetaan osana laajempaa Naton ja koko liittokunnan puolustussuunnittelua. Eli Suomi on siinä ilman muuta aivan integraalisti (olennaisesti) mukana. Nyt kun lähdetään katsomaan entistä tehostetumpaa toimintaa, niin ilman muuta Suomi on siinä myös mukana, Valtonen sanoo HS:lle.