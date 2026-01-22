Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Elina Valtonen. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Elina Valtonen HS:lle: Grönlanti-sopimuksessa ei ole mitään dramaattista Suomelle

  • Julkaistu 22.01.2026 | 12:57
  • Päivitetty 22.01.2026 | 14:32
  • Grönlanti
Ulkoministerin mukaan kyse on arktisen alueen turvallisuuden takaamisesta.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoo Helsingin Sanomille, että tekeillä oleva sopimus Grönlannista ei tarkoita mitään dramaattista tai uutta Suomelle.

Hän kertoo sopimuksen koskevan arktisen alueen turvallisuuden takaamista osana Naton liittokuntaa.

– Arktisella alueella, mukaan lukien Grönlannissa, se voi tarkoittaa lisääntyvää harjoitustoimintaa, laajempaa läsnäoloa ja joka tapauksessa tässä on kyse siitä, että rakennetaan tällaista pitkän aikavälin strategista varautumista arktiseen ulottuvuuteen, ulkoministeri kertoo HS:lle.

Valtonen ei vielä avaa tarkemmin sopimuksen sisältöä, mutta hän kertoo sen merkitsevän pidempiaikaista ja laajempaa suuntautumista arktiselle alueelle.

– Sitä rakennetaan osana laajempaa Naton ja koko liittokunnan puolustussuunnittelua. Eli Suomi on siinä ilman muuta aivan integraalisti (olennaisesti) mukana. Nyt kun lähdetään katsomaan entistä tehostetumpaa toimintaa, niin ilman muuta Suomi on siinä myös mukana, Valtonen sanoo HS:lle.

 

 

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)