Elina Valtonen Gazan tilanteesta: Nyt riittää, näin ei voida jatkaa

EU-maiden ulkoministerit ovat keskustelleet Lähi-idän tilanteesta ja tavanneet alueen maiden ulkoministereitä ja Arabiliiton pääsihteeriä Brysselissä.

Suomen ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) vaatii Gazaan pikaisesti humanitaarista tulitaukoa.

– Lyhyellä tähtäimellä on äärimmäisen tärkeä, että tähän täysin käsittämättömään siviilien kärsimykseen Gazassa puututaan. Vetosin Israeliin suorasanaisesti, että apua on saatava perille nyt, mitä tahansa se edellyttääkin, Valtonen sanoi tiedotustilaisuudessa.

– Voisi oikeastaan sanoa, että nyt riittää. Siellä on ihmisten kärsimys sillä tasolla, että peruselintarvikkeista ja vedestä on niin huutava pula, että ihmiset ovat janokuoleman ja nälkäkuoleman lähellä. Näin voida missään nimessä jatkaa. Tässä ensisisijainen vastuu on Israelilla. Aputoimituksia on saatava perille.

Ulkoministerin mukaan keskipitkällä aikavälillä on tärkeää, että Israel sitoutuu kahden valtion malliin.

– Tähän liittyen Israelista on viime aikoina kuulunut huolestuttavia viestejä, Valtonen totesi.

EU-maiden ulkoministerit ovat Valtosen mukaan olleet yhtä mieltä Lähi-idän tilanteesta.

– EU:n selkeä linja on kahden valtion malli. Kaikki myös korostavat sitä, että apua on saatava perille välittömästi, hän kuvasi ulkoministerikokouksen keskusteluja.

Valtonen kertoi, että arabimaat ovat valmistelleet rauhansuunnitelmaa.

– Ensimmäinen versio tulee toivottavasti lähaikoina. Sen pohjalta olisi määrä lähteä rakentamaan kestävää ratkaisua paitsi Gazan osalta, niin myös koko Lähi-idän rauhanprosessiin neuvotteluratkaisua. Se kaikki perustuu kahden valtion malliin. Ilman sitä en usko, että Lähi-itään voi syntyä pysyvää rauhaa.

Valtonen piti lisäksi tärkeänä sitä, että EU lisäsi hiljattain Hamasin johtajia pakote- ja terroristilistalle.

– On hyvä korostaa myös sitä, että pitkällä aikavälillä arabimaiden tulee ottaa vastuuta siitä, että Hamasin tyyppisiä terroristi- ja äärijärjestöljä pyritään hillitsemään. Se ei voi tulla pelkästään ulkoa käsin.