Eliitin riitely pahenee – Wagner-johtaja kutsui Sergei Shoigun Bahmutiin

Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhin on lähettänyt Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigulle kutsukirjeen saapua Bahmutiin.

– Tällä hetkellä Wagner-yhtiön sotilaat hallitsevat yli 95 prosenttia Bahmutista ja jatkamme hyökkäystä sen täydelliseksi vapauttamiseksi. Vihollinen on toteuttanut useita onnistuneita vastahyökkäyksiä Wagner-joukkojen sivustoilla, joista Venäjän asevoimat vastaavat, kirjoittaa Prigozhin kirjeen ensimmäisessä kappaleessa.

Kirjeen seuraava kappale on sävyltään ivallisempi, koska Shoigulla ei tunnetusti ole armeijakenraalin arvostaan huolimatta sotilastaustaa.

– Vaikea operatiivinen tilanne ja vuosien taistelukokemuksenne huomioon ottaen, pyydän teitä saapumaan Bahmutin alueelle, joka on Venäjän federaation puolisotilaallisten yksiköiden hallinnassa, ja antamaan henkilökohtainen arvionne tilanteesta.

Historioitsija, professori Sergey Radchenko kuvailee viestin sävyä, että ”puukot on vedetty esiin”. Hän myös arvioi Shoigun pyrkivän tapattamaan Wagner-joukot.

Venäjän ja entisen Neuvostoliiton alueeseen erikoistunut RFE/RL:n pitkäaikainen toimittaja taas vastaa Radchenkolle, että vasta Prigozhinin ottaessa tähtäimeensä Shoigun buddhalaistyylisen luksuskartanon, on ”puukot vedetty todella esiin”.

Lol. Prigozhin trolls Shoigu, citing the Defense Minister’s “many years of experience conducting military operations” (Shoigu is widely known for lacking any such experience). The daggers are out. Shoigu’s probable plan is to let Wagner get annihilated. https://t.co/ZEzdU5Gfre

