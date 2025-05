Eläkeyhtiöt hylkäävät Teslan

Useiden maiden eläkeyhtiöt hankkiutuvat nyt eroon sähköautoyhtiö Teslan osakkeista. Syy on selvä, ja sen nimi on Elon Musk, kertoo Kauppalehti. Esimerkiksi Alankomaissa toimivat kaksi eläkekassaa myivät yhteensä yli 600 miljoonan euron osakepottinsa talvella. Hollantilaiset suivaantuivat viime kesänä Muskille ehdotetuista jättimäisistä bonuksista, jotka eivät heidän noudattaneet hyvää hallintotapaa.

Tanskalainen Akademiker Pension on tekemässä saman ratkaisun, kertoo Kauppalehti. Myynti on tarkoitus sinetöidä yhtiökokouksessa kesäkuussa. Akademiker Pensionin sijoitusvarallisuus on noin 18 miljardin euroa ja sen 200 Tesla-osaketta on kokonaisuudessa pientä. Teko on pieni, mutta se on viesti: Akademiker Pension aikoo olla jatkossakin ostamatta Teslan osakkeita, ja kieltää yhtiöön sijoittamisen myös johtajiltaan ellei moni asia Teslalla muutu.

Akademiker Pensionin toimitusjohtajan mukaan Tesla polkee työntekijöiden oikeuksia ja vastustaa ammattiliittoja. Eläkeyhtiössä ei myöskään katsota hyvällä Teslan johtajan sekaantumista politiikkaan. Toimitusjohtaja sanoo suoraan, että heidän mielestään Elon Musk on tuhoamassa Teslan brändin.

Kanadassa maan suurin julkisen sektorin ammattiliitto kehottaa eläkeyhtiöitä luopumaan kokonaan Teslan omistuksesta, kertoo Kauppalehden siteeraama New York Sun. Vuoden alusta lähtien Teslan osakkeen arvosta on sulanut 27 prosenttia.