Keski- ja eteläeurooppalaisten turistien turistien rahat jäävät saamatta, koska lomakausi päättyy Suomessa liian aikaisin, harmittelee Työeläkeyhtiö Elon toimitusjohtaja Carl Pettersson Aamulehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessaan. Ratkaisuksi hän esittää yhtä helppoa ja halpaa toimea.

Pettersonista ilmiö, jossa matkailuyrittäjien kausi päättyy etuajassa, on ollut kuluvana vuonna silmiinpistävän voimakas.

– Olemme tällä hetkellä tilanteessa, jossa loma-Suomi on jo kiinni, kun Keski- ja Etelä-Euroopan lomakausi on kuumillaan, Petterson sanoo.

– Käytännössä kieltäydymme ottamasta vastaan näiden turistien lomakassan.

Tilanteen absurdiutta lisää Pettersonista se, että pohjoismaiden tiedetään kiinnostavan yhä useampaa turistia. Suomen merkittäviä valttikortteja ovat viileähkö kesäsää, kaunis luonto ja turvalliset puitteet.

– Suomi kamppailee valtavien taloudellisten haasteiden kanssa. Onko meillä todella varaa jättää tämä kasvun mahdollisuus käyttämättä? Halutaanko ajaa maakuntien matkailuyrityksiä entistä ahtaammalle? Petterson kysyy.

Toimitusjohtaja ehdottaakin, että tilanne korjattaisiin siirtämällä koulujen aloitusta ja hivuttamalla suomalaista kesää hieman eteenpäin. Nyt alkanut lukuvuosi voisi loppua viikkoa myöhemmin, ja sitä seuraava lukuvuosi jälleen viikkoa myöhemmin.

Petterson huomauttaa, että muutos avittaisi kasvua ja helpottaisi suomalaisten perheiden kesän viettoa, kun aikuisten ja lasten lomakausi ajoittuisi paremmin yksiin.

– Toimenpide ei vaadi uusia selvityksiä tai investointeja. Se vaatii vain sanoja ja tekoja. Eikö tästä maasta löydy ketteryyttä tarttua uudistukseen, joka hyödyttää sekä elinkeinoelämää että lapsiperheitä? Petterson perää.