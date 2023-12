Eläkejohtaja huolissaan poikien putoamisesta koulutuksesta MTV:llä: “Yhteiskunnallinen hinta kova”

Työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto kiinnittää MTV:n Uutisextrassa huomiota poikien asemaan Suomessa.

Murto katsoo, että yhä useammat pojat ja nuoret miehet ovat vaarassa jäädä syrjään koulutusjärjestelmästä ja koulutus myös usein periytyy. Ilmiötä esiintyy Murron mukaan myös tytöillä, mutta ei yhtä voimakkaasti.

– Varsinkin pojille on tullut koulutuksen, perheen perustamisen, työurien kannalta luokkayhteiskunta, Murto sanoo.

Koulutuksen puute voi johtaa vaikeuksiin löytää parisuhdetta ja perustaa perhettä. Perheen perustaminen ja lasten saaminen ovat nykyisin vahvasti sidoksissa koulutustaustaan.

– Ilman koulutusta jäävälle pojalle suomalainen yhteiskunta on itseasiassa aika kylmä, Murto toteaa.

– Kysymys on silloin, että mikä on meidän koulujärjestelmässä vikana, kun se erityisesti tipauttaa nyt poikia systeemistä ulos, josta tuleva hinta on yksilölle ja yhteiskunnalle kova.

Murto huomauttaa myös, että Suomi ei ole enää ”koulutuksen suurvalta” ja että koulujärjestelmä tarvitsee korjauksia, koska oppimistulokset ovat Pisa-lukujen perusteella laskussa.

Koulutus on keskeisessä asemassa Suomen menestyksen kannalta, ja Murto painottaa sen merkitystä taloudelle ja kansakunnan menestykselle.