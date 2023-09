Ekonomisti Viron talousluvuista: Suomeen tarvitaan samaa draivia

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtaja, ekonomisti Sami Pakarinen on vertaillut viestipalvelu X:ssä Suomen ja Viron talouslukuja. Tiedot perustuvat OECD:n ja IMF:n vuoden 2021 dataan.

Pakarinen nostaa esille veroasteen, joka Suomessa on 43 prosenttia ja Virossa 34 prosenttia. Lisäksi julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen ovat Suomessa 56 prosenttia ja Virossa 41 prosenttia.

Lukujen mukaan Suomi on myös huomattavasti velkaisempi kuin Viro. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on täällä 73 prosenttia, kun Virossa luku on vain 18 prosenttia.

Pakarisen mukaan Suomen pitäisi ottaa Virosta mallia.

– Asenteet kasvuun, uudistumiseen ja riskinottoon Virossa myös Suomea paremmat. Suomeen tarvitaan samaa draivia, jotta pärjäämme kilpailussa, hän kirjoittaa.