Tämän takia lisätulon verotus on niin korkeaa jo keskituloisilla

Ekonomisti, valtiovarainministeriön strategia- ja tutkimusjohtaja Olli Kärkkäinen muistuttaa, että korkeat marginaaliveroasteet eivät ole pelkästään sattumanvaraisia, vaan pitkän linjan poliittisten päätösten seurausta.

– On hyvä muistaa, että tuloverotuksen korkeat marginaaliveroasteet johtuvat osin tietoisista päätöksistä. Kun veronalennuksia on kohdennettu useiden hallituskausien ajan pieni- ja keskituloisille, on tämän väistämättömänä seurauksena korkeat marginaaliveroasteet jo keskituloisilla, Kärkkäinen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Hän katsoo myös, että veronalennusten kohdentaminen pieni- ja keskituloisille voi johtaa työnteon kannustimien heikkenemiseen.

– Talouspoliittisessa keskustelussa onkin hyvä muistaa, että ehdotus ”kohdennetaan veronalennukset pieni- ja keskituloisille” tarkoittaa usein samalla ehdotusta ”nostetaan marginaaliveroasteita ja heikennetään työnteon lisäämisen kannustimia”.