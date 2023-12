Ekonomisti: Nämä asiat voivat vielä viivyttää EKP:n koronlaskuja

LähiTapiolan rahoitusmarkkinaekonomisti Jyri Kinnunen arvioi, mitkä tekijät voivat vielä viivyttää ohjauskorkojen käännettä.

Hänen mukaansa tuleva vuosi näyttää sijoitusmarkkinoilla perusskenaariossa ihan hyvältä.

– Paljon tietenkin lopulta riippuu tulevasta talous- ja korkokehityksestä, sanoo Kinnunen.

– Tällä hetkellä sijoitusmarkkinat yleisesti ovat aika korkoherkkiä. Talousuutisia vahdataan tiiviisti, ja vähänkin liian kuuma tai kylmä data saa aikaan isoja heilahduksia, kun korko-odotuksia uudelleenhinnoitellaan. Tämä herkkyys todennäköisesti jatkuu, hän arvioi.

Osakemarkkinat ovat kirineet kuluneen vuoden aikana reilusti yli kymmenen prosentin tuottoja useissa teollisuusmaissa, mutta kehittyvillä osakemarkkinoilla kokonaistuotto on jäänyt maltillisemmaksi.

– Kuluva vuosi on ollut selvästi kehittyneiden osakemarkkinoiden vuosi.

Koronlaskuja jo ennen kesää?

Euroalueella pahin inflaatio on ohi ja talous viilentymässä, sanoo Kinnunen. Inflaatio on laskenut yli kymmenen prosentin huipusta alle kolmeen, ja myös energian ja ruoan hinnasta puhdistettu pohjainflaatio on laskenut alle neljään prosenttiin.

– Kuluvan vuoden aikana inflaatio on tullut nopeasti alas, mutta jatkossa hidastuminen tasaantuu ja voi hetkellisesti jopa kääntyä. Yksi syy on vertailuajankohdissa. Esimerkiksi energian hintakehitys on hidastanut inflaatiota tänä vuonna, mutta jatkossa vaikutus tasaantuu, Kinnunen ennakoi.

Ekonomisti arvioi, että koronnostot ovat ohi sekä euroalueella että Yhdysvalloissa.

– Tällä hetkellä markkinat odottavat EKP:ltä koronlaskuja ensi vuoden aikana, mahdollisesti jo ennen kesää. Keskuspankki haluaa kuitenkin toppuutella markkinaodotuksia ja ensin varmistaa, että inflaatiotavoite ei vaarannu, mutta kesän tienoilla rahapolitiikan keventäminen voitaneen aloittaa.

Inflaation hidastuminen voi edelleen pitkittyä

Euroalueen vaisut talousnäkymät ja tuoreimmat inflaatioluvut puoltavat odotuksia laskevista koroista. Kinnusen mukaan Euroopan keskuspankin on kuitenkin vahdattava erityisesti kahta tekijää, jotka voivat lykätä koronlaskujen aloitusta.

– Yksi tekijä on palkkojen nousu. Palkkapaine vaikuttaa edelleen palveluinflaatiossa.

Kinnunen ei kuitenkaan näe viitteitä pysyvästä palkka-hintakierteestä. Myös euroalueen laimeat talousnäkymät vaimentavat hintapaineita.

Toinen ”kauhuskenaario” liittyy energian hintaan eli esimerkiksi siihen, että kriisi Lähi-idässä leviäisi ja öljy ja maakaasu kallistuisivat.

– Toistaiseksi Lähi-idän tapahtumien vaikutukset ovat olleet vähäiset. Energian hinnan pitäisi myös pysyä pidempään selvästi korkealla, jotta sillä olisi merkittävä vaikutus keskuspankkien päätöksentekoon, ekonomisti arvioi.

Kinnusen mukaan keskuspankit aikailivat koronnostojen käynnistämisessä. Sama haaste voi toistua myös toiseen suuntaan tultaessa.

– Korkopolitiikan suunnanmuutoksiin liittyy aina epävarmuutta. Koronnostoissa keskuspankit toimivat alkukankeuden jälkeen uskottavasti, ja pitkän aikavälin inflaatio-odotukset ovat pysyneet koko ajan maltillisina. Alaspäin tultaessa EKP:n on mietittävä sitäkin, että korot vaikuttavat eri jäsenmaihin eri nopeudella. Yhtäällä korkeampi korkotaso alkaa vasta purra, kun toisaalla jo viilenee. Tuleva korkokehitys on yksi ensi vuoden merkittävistä kysymyksistä, kun arvioidaan sijoitusmarkkinoiden näkymiä, Kinnunen sanoo tiedotteessa.