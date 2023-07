Ekonomisti HS:lle: Ensiasuntoa ostavalla on nyt hyvä tilaisuus

Asuntoluototukseen erikoistuneen Hypoteekkiyhdistyksen (Hypo) ekonomisti Juho Keskinen sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa, että ensiasuntoa harkitsevilla voi nyt olla ostajan markkinat.

– Ensiasuntoa harkitseville tämä on erityisen hyvä tilaisuus, koska he tyypillisesti etsivät pieniä asuntoja ja niitä on juuri nyt enemmän tarjolla, Keskinen toteaa.

Asunnon ostajan ei Keskisen mukaan kannata unohtaa tinkimistä. Hänen mukaansa asuntokaupoilla on nyt tinkimisvaraa.

– Ei kannata tehdä liian korkeita tarjouksia tällaisena aikana. On tullut vastaan tapauksia, joissa on tehty kauppoja paljonkin alle pyyntihinnan, Keskinen sanoo.

Koskien mukaan kokonaisuudessaan asuntojen hintojen kehitykseen vaikuttaa paljolti korkokehitys.

– Suurin nousu koroissa on nähty. Euroopan keskuspankki tulee vielä heinäkuussa todennäköisesti ainakin kerran nostamaan korkoja, mutta se ei enää hirveästi heijastu euriboreihin. Lisäksi kuluttajat ovat itse huomanneet, että inflaatioluvut ovat tulleet pikkuisen alas, Keskinen sanoo.

Keskinen ennustaa asuntojen hintojen nousun alkavan loivasti jo loppuvuodesta.

Tärkeintä Keskisen mukaan on kuitenkin sen itselleen sopivan kodin löytyminen.

– Jos sattuu löytämään kodin, joka miellyttää ja vastaa omiin tarpeisiin, ei kannata antaa tilaisuuden mennä ohi. Voi olla, että seuraavan kerran, kun täydellinen koti tulee vastaan, markkinatilanne on erilainen, Keskinen sanoo.