Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Siivooja työntää siivouskärryä. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Ulkomaisten työntekijöiden hyväksikäyttö on EK-johtajan mukaan vastenmielistä

Ilkka Oksalan mukaan jo edellinen hallitus olisi voinut puuttua ongelmaan.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n työelämäasioista vastaava johtaja Ilkka Oksala vaatii kovia toimia ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäytön kitkemiseksi.

– Maahanmuuttajien hyväksikäyttö on vastenmielinen ilmiö, johon on puututtava kovalla kädellä, hän kirjoittaa X-palvelussa.

Ulkomaisten työntekijöiden hyväksikäyttö on noussut jälleen esille toimittaja ja tietokirjailija Paavo Teittisen teoksen Pitkä vuoro – kuinka moderni orjuus juurtui Suomeen (Gummerus) myötä.

Kirjassa väitetään, että ulkomaalaiset ihmiskaupan uhrit tekevät Suomessa pakkotyötä ravintoloissa, siivousfirmoissa, marjatiloilla, rakennustyömailla ja metsissä. Köyhistä maista saapuvia työntekijöitä riistetään kirjan mukaan järjestelmällisesti, ja työehdot ovat mielivaltaiset.

Ilkka Oksala muistuttaa, että EK ehdotti Sanna Marinin (sd.) hallitukselle kiristyksiä lainsäädäntöön ja rangaistuksiin, jotta työntekijöiden hyväksikäyttöön voitaisiin puuttua. EK ehdotti esimerkiksi työelämässä tapahtuvan kiskonnan kriminalisointia.

– Valitettavasti edellinen hallitus ei esitystämme toteuttanut, muutoin pykälät olisivat jo voimassa, Oksala harmittelee.

EK-johtaja on tyytyväinen, että Petteri Orpon (kok.) hallitus valmistelee rikoslakiin uusia säännöksiä kiskonnasta ja törkeästä kiskonnasta työelämässä.

– Onneksi esitys on nyt menossa eduskuntaan, Oksala toteaa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)