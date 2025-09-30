Ulkomaisten työntekijöiden hyväksikäyttö on EK-johtajan mukaan vastenmielistä

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n työelämäasioista vastaava johtaja Ilkka Oksala vaatii kovia toimia ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäytön kitkemiseksi.
– Maahanmuuttajien hyväksikäyttö on vastenmielinen ilmiö, johon on puututtava kovalla kädellä, hän kirjoittaa X-palvelussa.
Ulkomaisten työntekijöiden hyväksikäyttö on noussut jälleen esille toimittaja ja tietokirjailija Paavo Teittisen teoksen Pitkä vuoro – kuinka moderni orjuus juurtui Suomeen (Gummerus) myötä.
Kirjassa väitetään, että ulkomaalaiset ihmiskaupan uhrit tekevät Suomessa pakkotyötä ravintoloissa, siivousfirmoissa, marjatiloilla, rakennustyömailla ja metsissä. Köyhistä maista saapuvia työntekijöitä riistetään kirjan mukaan järjestelmällisesti, ja työehdot ovat mielivaltaiset.
Ilkka Oksala muistuttaa, että EK ehdotti Sanna Marinin (sd.) hallitukselle kiristyksiä lainsäädäntöön ja rangaistuksiin, jotta työntekijöiden hyväksikäyttöön voitaisiin puuttua. EK ehdotti esimerkiksi työelämässä tapahtuvan kiskonnan kriminalisointia.
– Valitettavasti edellinen hallitus ei esitystämme toteuttanut, muutoin pykälät olisivat jo voimassa, Oksala harmittelee.
EK-johtaja on tyytyväinen, että Petteri Orpon (kok.) hallitus valmistelee rikoslakiin uusia säännöksiä kiskonnasta ja törkeästä kiskonnasta työelämässä.
– Onneksi esitys on nyt menossa eduskuntaan, Oksala toteaa.
