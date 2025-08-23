Verkkouutiset

Vihreiden puheenjohtajan väite herätti keskustelua sosiaalisessa mediassa. LEHTIKUVA / CHRISTOFFER BJÖRKLUND

Eivätkö vihreät olekaan syyllistäneet ihmisiä?

  • Julkaistu 23.08.2025 | 12:20
  • Päivitetty 23.08.2025 | 12:20
  • Vihreät
Sofia Virran puheita ihmetellään.
Itä-Suomen yliopiston yleisen oikeustieteen lehtori Toni Malminen kummastelee viestipalvelu X:ssä vihreiden puheita syyllistämisestä.

Malminen viittaa viestissään Iltalehden haastatteluun, jossa vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vastasi asuntoautomatkastaan saamaan kritiikkiin. Virran mukaan hän ei ole syyllistänyt ketään liikkumisvalinnoista.

– En ole koskaan enkä tule koskaan syyllistämään yhtäkään ihmistä siitä, miten hän liikkuu tai matkustaa, Virta linjasi.

Malminen ei Virran kommenttia ymmärrä.

– Vihreillä on tiedottamisongelma, Malminen sanoo.

– He ovat aina kannattaneet ydinvoimaa. He eivät koskaan ole syyllistäneet yksilöitä kulutusvalinnoista.

Todellisuudessa vihreät erosi vuonna 2014 Alexander Stubbin hallituksesta sen myönnettyä Fennovoimalle luvan ydinvoimalan rakentamiseen. Vastaavasti kevään kuntavaaleissa vihreät muun muassa kannatti polttomoottoriautojen kieltämistä Helsingin keskustassa ja autoilun rajoittamista kaupungeissa.

– Silti monet luulevat heidän vastustaneen ydinvoimaa ja syyllistäneen ihmisiä näiden valinnoista, Malminen hämmästelee.

Uusimmat
