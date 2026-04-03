Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) ottaa blogitekstissään kantaa viranomaisen linjaukseen, jonka mukaan vapaaehtoisia ei enää saa hälyttää auttajiksi sydämenpysähdyksissä.

– Eikö parempi ole edes vapaaehtoinen kyläapu kuin ei apua lainkaan, kansanedustaja tiedustelee.

Heinonen viittaa kirjoituksessaan Keski-Suomeen, jossa äkillisissä sydämenpysähdyksissä paikalle on hälytetty myös vapaaehtoisia auttajia.

Sydäniskuryhmiksi kutsutut vapaaehtoiset on hälytetty elvyttämään äkillisen sydänpysähdyksen saaneita. Ryhmiä on ollut 20, ja ne ovat sijainneet haja-asutusalueella. Tehtävään ei kuitenkaan ole koskaan hälytetty vain sydäniskuriryhmää, vaan aina myös ensihoidon yksikkö.

Pitkien etäisyyksien maakunnassa sydäniskuriryhmä on saattanut olla paikalla ensin ihmishenkiä pelastamassa.

– Mietinkin, että mitäköhän nyt ajattelee sellainen henkilö, jonka elämän vapaaehtoisten sydäniskuriryhmä pelasti? Ilman heitä ei hän enää ehkä miettisi mitään, Heinonen sanoo.

Kansanedustajan mukaan malli oli monessakin mielessä esimerkillinen. Jokainen vapaaehtoisryhmään kuulunut oli käynyt pelastustoimen ensiapukurssin ja elvytyskoulutuksen sekä kerrannut osaamistaan vuosittain, vaikka heiltä ei ole edellytetty terveydenhuollon ammattihenkilön koulutusta.

– Ihmishenkien pelastamisen nyt estänyt viranomainen kuitenkin katsoi, että tällaista apua ei maassamme saa antaa, kansanedustaja sanoo.

Heinonen viittaa kirjoituksessaan myös yli 500 vuotta vanhaan Olaus Petrin tuomariohjeeseen.

– Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei saata olla lakikaan.

Heinosen mukaansa periaate tarkoittaa, että lakia on sovellettava älyllä ja kohtuudella, eikä kirjainta tule noudattaa, jos se johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen.

– Suurin oikeus voi olla suurin vääryys, hän linjaa.

Heinonen kertoo tekevänsä asiasta ensi viikolla kirjallisen kysymyksen ministerille sekä lakialoitteen.