”Ei ollut Suomen siivousporukkaan tunkua”

Eduskunnassa käytiin keskiviikkona uuden hallituksen ohjelman tiedonannosta puolueiden ryhmäpuheiden kuuma debatti. Ohjelmasta alkanutta keskustelua väritti tavallista äänekkäämpi salihuutelu, hälinä ja osapuolten välinen grillaus.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan ”erimielisyyttä saa olla ja en oletakaan, että ollaan kaikkien kanssa samaa mieltä”.

– Osa puolueista jäi oppositioon. Osa oli tekemässä erilaista politiikkaa viime kaudella, se on selvä. Nyt on tehty erilaisia valintoja, ja se tarkoittaa sitä, että politiikka monelta osin muuttuu. Monet asiat pysyvät samana, kuten Suomen kansainvälinen asema, Eurooppa-politiikka ja Ukrainasta huolehtiminen, monet kysymykset jatkuvat, mutta on eroja, Petteri Orpo sanoi.

– Meillä on liian matala työllisyysaste, jotta meillä olisi varaa tähän elintasoon, mikä meillä on. On ollut pakko tehdä uudistuksia. Ei ollut siivousporukkaan tunkua.

– SDP ei osoittanut todellista halua neuvotella. Keskusta valitsi vasemmisto-opposition kumppanikseen mieluummin kuin että olisi tullut oikeasti neuvottelemaan, miten Suomen taloutta, yrittäjyyttä ja työllisyyttä saadaan nousuun, Orpo valitteli.

Pääministerin mukaan ”työn linja viedään läpi. Me tarvitsemme uudistuksia, joilla saadaan työttömät ja työpaikat kohtaamaan, työikäiset, työkykyiset suomalaiset töihin. Me tarvitaan tätä”.

Vasemmistoliiton ryhmäjohtaja Jussi Saramo huusi väliin ”täyttä orwellia!”.

– Tästä tämä lähtee. Olen valmis keskustelemaan. Hallituksemme on valmis keskustelemaan, debatoimaan, perustelemaan näitä meidän esityksiämme. Suomi on uudistettava. Me tehtiin rohkea ohjelma ja viemme sen eteenpäin, Orpo totesi.

Missä ratkaisut?

Kokoomuksen uuden ryhmäpuheenjohtaja Matias Marttisen mukaan opposition puheiden tarkkaavainen kuuntelu osoitti, että ”ei meillä todella ole yhteistä kriisitietoisuutta siitä, missä kunnossa meidän julkinen talous tällä hetkellä on”. Erikseen Marttinen mainitsi SDP:n kollegansa Antti Lindtmanin.

– ”Ei” toistui monta kertaa, ”vastustus” monta kertaa. Missä ovat ratkaisut?, Matias Marttinen ihmetteli.

– Kiitän keskustaa siitä, että te myös ojensitte meille yhteistyön kättä ja tuitte myös niitä muutoksia ja niitä uudistuksia, mitä tämä hallitus on tekemässä. Ainakin osittain, Marttinen kiitti. Hänen mukaansa ”tulevina vuosina tulemme ottamaan velkaa 14—15 miljardia euroa joka vuosi, ja tämä on vasemmisto-opposition meille antamaa perintöä”.

– Me olemme nyt täällä siis korjaamassa politiikan suuntaa ja pitämässä huolta myös siitä, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus ja oikeus elää hyvinvoivassa maassa. Ei ollut hirveästi halukkaita lähtemään tähän työhön mukaan, kun käytiin keskusteluita.

Hallituspuolue perussuomalaisten uusi ryhmäpuheenjohtaja Jani Mäkelä kysyi oppositiolta niin ikään, mitkä heidän vaihtoehtonsa on.

– Sehän on tärkeää huomata tässä hallituksen talouden pelastamissuunnitelmassa, näissä sopeuttamistoimissa, että tämähän ei kokonaisuudessaan toteutuneenakaan tarkoita velkaantumisen loppumista — puhumattakaan siitä, että talous olisi tasapainossa ja pääsimme jossain vaiheessa ylijäämälle. Tämä tarkoittaa vain sitä, että suhteellinen velkaantuminen taittuu, Jani Mäkelä huomautti.

Mäkelä halusi ”jakaa teidän kaikkien kanssa kuitenkin hallitusohjelmasta löytämäni kauneimman lauseen, joka ilahduttaa suuresti tällaisen keskipitkän linjan EU-politiikan harrastajan mieltä”. (juttu jatkuu kuvan jälkeen)

– Nimittäin sivu 175: ”Hallitus nostaa Suomen kansallisen edun edistämisen ja puolustamisen Euroopan unionissa jokaisen ministeriön keskeiseksi prioriteetiksi.” Eikö kuulostakin kauniilta? Olisipa tämä ollut aina näin.

SDP:n ryhmästä kuultiin välihuuto ”mitä uutta siinä on”.

Ravistelua

Opposition SDP:n ryhmäjohtaja Antti Lindtmanin mukaan valtiovarainministeri ja PS:n puheenjohtaja Riikka Purra taisi tehdä parlamentarismin historiaa. Purra piti keskiviikkona puolueensa ryhmäpuheen, vaikka on ministeri.

– Olette ensimmäinen ministeri, joka on ollut kirjoittamassa hallitusohjelmaa, ja sen jälkeen eduskunnan nimissä täällä olette ollut arvioimassa sitä omaa, kirjoittamaanne ohjelmaa, Antti Lindtman huomautti.

PS:n ryhmästä huudettiin väliin ”ravistelee instituutioita”.

Lindtmanin mukaan katsomalla PS:n vaalilupauksia ja nyt hallitusohjelmaa hän ei yhtään ihmettele, että PS turvautui näin poikkeukselliseen keinoon.

– Sanoitte ennen vaaleja, että leikkaukset pienituloisiin ei meille käy. Ja mikä on lopputulema? Tämä hallitus tekee historian ehkä suurimmat leikkaukset juuri pienituloisten sosiaaliturvaan ja arkeen, Antti Lindtman sanoi.

– Ja kun lupasitte puolustaa suomalaista palkansaajaa, niin kun katsoo tätä teidän työelämäohjelmaa ja tapaa, jolla te pyritte tekemään historiallisia heikennyksiä palkansaajien oikeuksiin tavalla, jossa (Juha) Sipilän kiky-hallitus alkaa näyttää pyhäkouluporukalta, niin en ihmettele, mutta jään kysymään: miten tässä näin kävi?

– Kun olen miettinyt, olen päätynyt siihen, että menitte sinne Säätytalon kellariin ja ryhdyitte keksimään, millä kaikilla tavoilla voitte tänne tulevia maahanmuuttajia kiusata, annoitte näissä asioissa kapulan Orpolle. Perussuomalaiset, keskityitte vain maahanmuuttoon, ja siinä sivussa perussuomalaiset unohtivat suomalaisen, Lindtman jatkoi.