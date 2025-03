Britannian entinen pääministeri Boris Johnson ei säästele sanojaan Ukraina-neuvottelujen tilasta. Hänen mukaansa Venäjän diktaattori Vladimir Putin pitää vastapuolia pilkkanaan.

– Mikä yllätys – Putin torjuu täydellisen tulitauon. Hän haluaa jatkaa viattomien ukrainalaisten pommittamista ja tappamista, Johnson kirjoittaa X:n päivityksessään.

Sekä Valkoinen talo että Kreml ovat viestineet Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Vladimir Putinin eilisen puhelinkeskustelun menneen hyvin. Neuvottelujen rauhasta on kerrottu alkavan välittömästi.

Ukraina on esittänyt aiemmin yhdessä Yhdysvaltain kanssa 30 päivän totaalista tulitaukoa. Moskovan kerrottiin suostuneen puhelussa 30 päivän taukoon Ukrainan energiainfrastruktuuriin kohdistuvissa iskuissa. Venäjä teki kuitenkin iskuja eri puolille Ukrainaa heti puhelun jälkeen.

Boris Johnsonin mukaan Putin haluaa riisua Ukrainan aseista ja tehdä siitä neutraalin valtion.

– Hän haluaa saada Ukrainan Venäjän vasallivaltioksi. Ei hän neuvottele, hän nauraa meille.

What a surprise – Putin rejects an unconditional ceasefire. He wants to keep bombing and killing innocent Ukrainians. He wants Ukraine disarmed. He wants Ukraine neutralised. He wants to make Ukraine a vassal state of Russia. He isn’t negotiating. He’s laughing at us.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 18, 2025