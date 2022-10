Ehdokkuudesta eduskuntaan raju ryöppy – ”etkö oikeasti näe Venäjä-kytköksiä ongelmallisena?”

Valtiotieteiden tohtori ja entinen suurlähettiläs Alpo Rusi kertoi viikolla pyrkivänsä eduskuntaan Liike Nytin listalla. Rusi on tehnyt suomettumisesta useita kirjoja, ja ehdokkuus toi hänelle poikkeuksellisen suuren määrän twiittivastauksia valtaosin omilla nimillä.

Monet kiittelivät päätöstä. Valtaosan huomio kuitenkin kohdistui Harry Harkimon aiempiin liikeyhteyksiin venäläisoligarkkeihin.

Liike Nytin puheenjohtaja ja ainoa kansanedustaja Harry Harkimo myi kesällä 2013 nykyisen Helsinki-hallin Gennadi Timtshenkolle ja Arkadi Rotenbergille, Boris Rotenbergille ja Roman Rotenbergille. Jokerien osakkeista Harkimo myi tuolloin 49 prosenttia yhtiölle, jonka enemmistöomistaja oli Roman Rotenberg.

Liike Nyt on tällä hetkellä rankasti velkaa Harkimon yritykselle.

Alpo Rusin saamassa kommenttiryöpyssä oli muun muassa seuraavia twiittejä:

* Vain väärässä puolueessa toivottavasti herran maine kestää Hjalliksen kytkökset Venäjälle.

* Oho. Ikävä yllätys, kertakaikkiaan. Harkimon porukat kyllä tiedetään. #LiikeNyt #StopRussiaNOW

* Harkimon saavutukset: – Venäjän kanssa pelaaminen. – viime vaaleissa demarien vaalivoitto, kun Liike Nyt vei kokoomukselta siivun äänistä.

* Ei hyvä luoja. Alpo, kyseessä on yhden miehen harrasteprojektipuolue, jonka pj on ehkä Suomen Venäjä-kytköksisin ja Putin-kytköksisin henkilö. Kuinka uskottava Nato-Suomen poliitikko ja ”suhmuroinnin vastustaja” on oligarkkien kanssa kauppaa hieronut henkilö?

* Valitettava ja huono ratkaisu. Putinin oligarkkikaverien kaverin rahoilla pyöritetty sirpalepuolue hajoittamaan ei-sosialistista rintamaa.

* On kyllä yllättävä puoluevalinta ottaen huomioon Liike Nyt r—äkytkökset, jotka ei ihan ohuita ole..

* Ymmärrän toki halun lähteä lähteä politiikkaan, enkä tätä kyseenalaista, mutta miksi lähteä tuomaan ääniä puolueelle joka pyörii venäläisellä rahalla?

* Hienoa! Yrität muuttaa systeemiä sisältäpäin. Työsarkaa kyseisessä Venäjän rahoilla pyörivässä puolueessa varmasti riittääkin.

* Olen lukemassa kirjaasi. Kärsiikö uskottavuus?

* Venäjä Nyt vähän erikoinen puoluevalinta sulta

* Venäläinen raha tekee @hjallisharkimo :sta epäkelvon suomalaiseen politiikkaan. Oikeastaan Hjallis tekisi oikein, jos lopettaisi koko puolueen ja menisi muihin hommiin.

* Niin voi kuin ”kärpäsenä katossa” päästä kurkkaamaan venäjäkytkentöjen touhuja, kuten Harkimo.

* Puoluevalintasi on ihmeellinen. Harkimo on oligarkkien rahan mannekiini Suomessa. Olen henkilökohtaisesti pettynyt. Voiko liikettä muuttaa sisältä päin, jos pääjehun taustat on tollaiset? Epäilen.

* …nyt kuitenkin hjallis, joka oligarkkien kanssa yhdessä suorittamaa rahanpesua Suomessa ja niitä käyttänyt liiketoimissaan!

* Kremlin rahalla ryvettyneen Harkimon kelkkaan lähteminen on vakava riski sanomasi uskottavuudelle.

* Rahaa valunut Hjalliksen laariin Venäjän verirahoista….nyt teit vika liikkeen

* Harkimon porukkaan? Etkö sä just kirjoittanut kirjan venäläisten vaikutusyrityksistä Suomeen?* Money talks, bullshit walks.

* Venäjäpuolueeseen ehdokkaaksi? En olisi uskonut

Liike NYT toimii puoluetuella. Pysytään asiassa.

Alpo Rusi twiittasi välillä vastauksenaan, että ”Liike NYT toimii puoluetuella. Pysytään asiassa”. Tämä poiki vastalauseita:

* Tulevaisuudessa ehkä, toistaiseksi ei pyöri vaan Hjalliksen lainaamalla rahalla.

* Et edes sinä @RusiAlpo saa @hjallisharkimo puhdistettua Zenäjän veriruplien hajusta.

* Jos Harkimolla ei ole mitään salattavaa Liike NYT puolueen rahoituksesta, niin silloin hän varmaan on suostuu mediatenttiin asian tiimoilta. Suoraselkäinen poliitikko tekisi myös julkisen pesäeron venäjäkytköksiin. Harkimo on molemmista kieltäytynyt. Miksi? Onko salattavaa?

* Liike Nyt on Hjalliksen projekti ja velkajärjestelyjen kautta täysin hänen omistuksessaan. Etkö oikeasti näe Hjalliksen Venäjä-kytköksiä ongelmallisena tässä maailmanajassa?

* Tuliko sinulle yllätyksenä kansan negatiivinen suhtautuminen Liike Njyt -härpäkkeeseen? Hyvä, jos saatte edes yhtä kansanedustajaa huhtikuussa. Ja sekin lienee Нйаллис.

* Ei toimi. Se toimii Hjalliksen ”lahjoittamalla” rahalla, jonka hän on saanut hämäristä kaupoista venäläisten kanssa. Ja nämä Hjalliksen ”lahjoitukset” ovat muuten täysin vaalirahoituslain vastaisia. Etkö todella ottanut tästä selvää ennen ehdolle lähtemistä?

* Liike Nyt saa puoluetukea noin 180 000 euroa vuodessa. Puolue on velkaa Harkimolle lähes miljoonan. Harkimo on itsekin myöntänyt, että puolue olisi mennyt nurin ilman hänen rahojaan.

* Olen todella pettynyt Alpo ettet näe tätä ongelmaa ja todellakin ihmettelen, että miten ihmeessä valitsit Liike Nyt puolueen? Liike Nyt ei olisi puolueena enää edes olemassa ellei Harkimon ruplia olisi ängetty siihen rumaa läjää

* Oli kyllä typerä veto lähteä Hjalliksen kelkkaan, uskottavuus missään Venäjään liittyvässä 0%. Harmi, olisin äänestänyt sinua varmasti, jos puolue olisi ollut edes vähän alusta uskottava.

* Olen todella surullinen valinnastasi.

* Harkimon venäjä-suhmuroinnit ja Jungnerin kaasuputkimiesten fanitus ei ehkä ole se sopivin kasvuympäristö poliittiselle uralle. On kuin nämä velikullat yrittäisivät piiloutua selkäsi taakse suojautuakseen seurauksilta.

* Kyse ei siis ole siitä etteikö periaatteitasi tunnettaisi. Harkimon Venäjä-kytkennät ja LiikeNyt’in liittyminen hänen persoonaansa eivät ok.

* Miksi periaatteen miehenä lähdit Putin Nyt- puolueen ehdokkaaksi?