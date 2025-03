Ehdokas USA:n asevoimien komentajaksi tarvitsee erivapauden

Eläkkeellä oleva ilmavoimien kenraaliluutnantti Dan ”Razin” Caine, Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ehdokas asevoimien puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtajaksi, ei täytä laissa tehtävää varten asetettuja vaatimuksia, koska hän ei ole koskaan ollut neuvoston varapuheenjohtaja, puolustushaarakomentaja tai yhtenäisen taistelujoukon komentaja. Siksi hän tarvitsee erivapauden tehtävän vastaanottamista varten.

Trump nimitti Cainen erotettuaan hänen edeltäjänsä kenraali Charles ”CQ” Brownin ja muita komentajia. Tämä sai joukon entisiä puolustusministereitä vaatimaan erottamisille kongressin käsittelyä ja viivyttämään Cainen nimitystä ainakin siihen asti.

Caine olisi uudessa virassaan ensimmäinen ilmakansalliskaartin upseeri. Hän nousisi samalla Trumpin hallinnon kolmen turvallisuusneuvonantajan joukkoon puolustusministeri Pete Hegsethin ja turvallisuuspoliittisen neuvonantajan Michael Waltzin seuraksi.

Sen lisäksi, että Caine olisi epätavallinen valinta, hän on myös eläkkeellä. Hänen virallinen esittelynsä kuvaa hänet sarjayrittäjäksi ja sijoittajaksi. Jäätyään eläkkeelle hän liittyi heti useiden yritysten ja pääomasijoitusyhtiöiden johtokuntiin, mikä voi aiheuttaa eturistiriitoja hänen palatessaan asevoimien palvelukseen.

Yksi sijoitusyhtiöistä on Thrive Capital, jota johtaa Joshua Kushner, Trumpin vävyn ja entisen neuvonantajan Jared Kushnerin pikkuveli. Vaikka Jared ei näytäkään olevan mukana Trumpin hallinnossa, veljesten isä Charles on nimitetty Yhdysvaltain suurlähettilääksi Pariisiin hänen tehtyään yhden suurimmista lahjoituksista Trumpin Make America Great Again Inc. -komitealle vuonna 2023.

Trump ei ole salannut ihailuaan Cainea kohtaan. Konservatiivien kokouksessa vuonna 2019 hän kertoi tehneensä Cainesta suuren tähden ja viime vuonna hän kertoi Cainen ilmaisseen palavaa lojaalisuutta Trumpia kohtaan.

– Kyllä, sir. Olet rakas, sir. Minusta olet loistava, sir. Tappaisin puolestasi, sir, muisteli Trump Cainen sanoneen ja kertoi hänen sen jälkeen panneen MAGA-lakin päähänsä. Trumpin kertomuksen totuudellisuus on kuitenkin kiistetty.