Eemeli Peltosen puoliso MTV:lle: Apua piti hakea liian monesta eri paikasta

SDP:n kansanedustaja Eemeli Peltosen kuolema johtui hänen puolisonsa mukaan kortisonilääkkeen sivuvaikutuksista. Puoliso Sofia Nevalainen kertoo MTV Uutisten haastattelussa, kuinka mies suistui raiteiltaan kesän aikana.

Eemeli Peltosen itsemurha 19. elokuuta järkytti ja kosketti koko Suomea. Sofia Nevalainen ja muut lähiomaiset aikovat tehdä Eemelin itsemurhaa edeltäneistä tapahtumista potilasvahinkoilmoituksen.

He pitävät täysin selvänä, että kortisonilääkitys sai Eemelin kesän aikana pois tolaltaan. Sofia katsoo, ettei häntä tai Eemeliä varoitettu lainkaan tarpeeksi selvästi munuaissairauden vuoksi määrätyn kortisonilääkityksen harvinaisista mutta mahdollisista sivuvaikutuksista.

Sofian mukaan myös ammattimainen henkinen tuki sairauden kohtaamisessa jäi Eemelille liian pieneksi. Hänen mielestään kuolema olisi ollut täysin vältettävissä, jos lääkityksen psyykkisiin haittavaikutuksiin olisi puututtu ajoissa ja riittävällä vakavuudella.

– Apua piti hakea liian monesta eri paikasta ja sitä saatiin aivan liian myöhään, Sofia sanoo MTV Uutisille.