Eemeli Peltosen muistoksi tuotuja kukkia ja kynttilöitä Eduskuntatalon portailla 20. elokuuta 2025. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Eemeli Peltosen puoliso MTV:lle: Apua piti hakea liian monesta eri paikasta

  • Julkaistu 04.09.2025 | 09:48
  • Päivitetty 04.09.2025 | 09:48
  • Eduskunta
Lähiomaiset aikovat tehdä kansanedustajan itsemurhaa edeltäneistä tapahtumista potilasvahinkoilmoituksen.
SDP:n kansanedustaja Eemeli Peltosen kuolema johtui hänen puolisonsa mukaan kortisonilääkkeen sivuvaikutuksista. Puoliso Sofia Nevalainen kertoo MTV Uutisten haastattelussa, kuinka mies suistui raiteiltaan kesän aikana.

Eemeli Peltosen itsemurha 19. elokuuta järkytti ja kosketti koko Suomea. Sofia Nevalainen ja muut lähiomaiset aikovat tehdä Eemelin itsemurhaa edeltäneistä tapahtumista potilasvahinkoilmoituksen.

He pitävät täysin selvänä, että kortisonilääkitys sai Eemelin kesän aikana pois tolaltaan. Sofia katsoo, ettei häntä tai Eemeliä varoitettu lainkaan tarpeeksi selvästi munuaissairauden vuoksi määrätyn kortisonilääkityksen harvinaisista mutta mahdollisista sivuvaikutuksista.

Sofian mukaan myös ammattimainen henkinen tuki sairauden kohtaamisessa jäi Eemelille liian pieneksi. Hänen mielestään kuolema olisi ollut täysin vältettävissä, jos lääkityksen psyykkisiin haittavaikutuksiin olisi puututtu ajoissa ja riittävällä vakavuudella.

– Apua piti hakea liian monesta eri paikasta ja sitä saatiin aivan liian myöhään, Sofia sanoo MTV Uutisille.

 

Uusimmat
