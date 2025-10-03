Eduskunta kiristää turvatoimiaan, Elokapina ja Greenpeace mainittiin

Eduskunnan perjantain täysistunnossa oli esillä lakialoite eduskunnan turvatoimista. Aloitteen ovat allekirjoittaneet kaikki puolueiden ryhmien puheenjohtajat. He ovat Jukka Kopra (kok.), Jani Mäkelä (ps.), Tytti Tuppurainen (sd.), Antti Kurvinen (kesk.), Inka Hopsu (vihr.), Aino-Kaisa Pekonen (vas.), Otto Andersson (r.), Peter Östman (kd.), Harry Harkimo (liik.) ja Timo Vornanen (tv.).

Yhteisaloitteen esitteli suurimman ryhmän eli kokoomuksen Jukka Kopra. Myös nykyinen laki tehtiin vastaavalla tavalla yhteisaloitteen pohjalta 2008.

– Ajat, eivätkä kaikkein vähiten turvallisuuskysymykset, ovat vuodesta 2008 muuttuneet huomattavasti. Lisäksi tekniikan kehitys on tuonut mukanaan uudenlaisia turvallisuuteen kohdistuvia riskejä. Siksi sääntelyä on aiheellista täydentää vastaamaan nykyajan tarpeita, Jukka Kopra sanoi.



– Aloitteessa ehdotetaan tarkistettavaksi sääntelyä muun muassa turvatoimilain alueellisesta ja henkilöllisestä soveltamisalasta, henkilöntarkastuksen tekemisen sallituista tavoista, posti- ja muun lähetyksen tarkastamisesta, henkilön poistamisesta turvatoimialueelta, teknisestä valvonnasta ja voimankäyttövälineistä. Ehdotus sisältää myös uusia säännöksiä miehittämättömän ilma-aluksen kulkuun puuttumisesta ja henkilösuojaustehtävästä.

Kokoomuksen Janne Jukkola sanoi demokratian kulmakiven olevan vahvat instituutiot, jotka turvaavat kansalaisten oikeudet ja vapaudet.

– Viime vuosina olemme kuitenkin nähneet myös hälyttäviä esimerkkejä, joissa aktivistiryhmät, kuten Elokapina ja Greenpeace, ovat tahallisesti kohdistaneet toimintansa eduskuntaan ja sen symboleihin. Pylväiden maalaaminen ja niihin kiipeileminen eivät ole harmittomia tapauksia. Ne ovat iskuja demokratiaa vastaan, joita ei tule hyväksyä, Janne Jukkola totesi.

– Mielipiteitä saa tuoda julki, mutta siihenkin löytyvät pelisäännöt. On kestämätöntä, jos tällainen toiminta ohitetaan vähäisenä. Se, mikä näyttää ulospäin värispraynä pylväässä, on tosiasiassa yritys horjuttaa kansalaisten luottamusta siihen, että eduskunta pystyy työskentelemään turvallisesti ja arvokkaasti.

Jukkolan mielestä ”meidän tehtävämme on näyttää, että demokraattinen päätöksenteko ei taivu painostuksen, provokaation eikä laittomuuden edessä”.

PS:n neljännen kauden kansanedustaja Arja Juvonen muistutti turvallisuustilanteen olleen joitain kertoja erilainen.

– Leikkirahaa on heitetty lehteriltä, siellä on myös levitelty joitakin plakaattilakanoita, Eduskuntataloa on töhritty ja myös Eduskuntatalon pylväisiin on kiivetty. Ne kaikki ovat tilanteita, joita täällä talossa ei tule sallia. On siis tärkeää, että turvallisuudesta pidetään huolta ja näin tätä lakia myös päivitetään, Juvonen sanoi.