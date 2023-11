”Edessä on talvisia päiviä koko maassa” – pakkasta paikoin jopa 30 astetta

Tällä viikolla viikon keskilämpötilat ovat ennusteen mukaan peräti 3–9 astetta ajankohdan tavanomaisia lukemia kylmempiä.

Lapissa pakkanen paukkuu paikoin jopa 20–30 asteen lukemissa. Myös etelässä lämpötilat putoavat pakkasen puolelle viikon mittaan. Sateet tulevat lähipäivinä enimmäkseen lumena, mutta jäävät melko vähäisiksi.

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF on julkaissut uuden kuukausiennusteen 12. marraskuuta.

– Edessä on talvisia päiviä koko maassa. Tämä viikko menee kylmässä ja melko vähäsateisessa säässä. Korkeapaine vaeltaa hiljalleen Suomen yli luoteesta kaakkoon, ja pohjoisesta leviää kylmää ilmaa aina maan eteläosaan asti. Lämpötila painuu pakkasen puolelle käytännössä koko maassa viikon puolivälissä. Viikonloppuna sateiden mahdollisuus jo kasvaa. Ensi viikko voi tuoda tullessaan matalapaineen tai pari Suomeen asti, toteaa Forecan meteorologi Anna Latvala ennusteessa.

– Tällä viikolla Suomeen vahvistuu korkeapaine, lumisateet vähenevät ja sää kylmenee. Viikon lopulla korkeapaine alkaa väistyä ja sateen mahdollisuus kasvaa. Suurin osa sateesta on lunta, etelässä ja lännessä voi tulla paikoin myös vettä. Pilvipeite rakoilee maanantaina ja tiistaina eniten pohjoisessa, mutta vähitellen pilvipeite on riekaleina koko maassa.

Etelässä lämpötilat vaihtelevat viikon alussa vähän nollan molemmin puolin, mutta laskevat vähitellen etelässäkin pakkaselle.

– Maan keskiosassa on enimmäkseen 0–10 pakkasastetta, öisin pilvipeitteen rakoillessa paikoin 10–15 pakkasastetta. Pohjoisessa lämpötilojen vaihtelu on vielä suurempaa. Yleisesti pohjoisessa on 5–15 astetta pakkasta, mutta varsinkin Lapissa selkeillä alueilla voi olla öisin 20–30 pakkasastetta, Latvala sanoo.

Kuukausiennusteen mukaan sää jatkuu Suomessa tavanomaista kylmempänä 20. marraskuuta alkavalla viikolla. Viikon keskilämpötilat ovat ennusteen perusteella Suomessa 2–4 astetta keskimääräistä kylmempiä.

– Nyt näyttää siltä, että kylmä ilmamassa jää edeltävän viikon jäljiltä vielä Suomeen. Marraskuun 20. päivä alkavalla viikolla matalapaineiden yhdeydessä kylmä voi kuitenkin hellittää tuulisessa ja sateisessa säässä, mutta useimpina päivinä on silti aika koleaa. Sademäärät ovat melko tavanomaisia. Säätilanne kuitenkin todennäköisesti vaihtelee koleasta korkeapaineesta sateiseen matalapainesäähän viikon mittaan, Latvala ennustaa.