”Edellisen hallituksen sote on kaatunut syliimme”

Eduskunnan kyselytunnilla torstaina keskustan Markus Lohi pyysi hallitukselta, että ”antakaa työrauha hyvinvointialueille vahvistaa lähipalveluita. Eli perukaa ne jättileikkaukset sieltä, jotta on työrauhaa riittävästi”.

Pääministeriä sijaistanut valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) vastasi.

– Koen tilanteen jopa hieman koomisena. Tämä hallituksen eteensä saama hyvinvointialuemalli, sen rahoituslaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen — tässä salissa yleisesti jaetaan sen hyvät tavoitteet ja periaatteet, mutta tämä on teidän luomuksenne. Teidän luomuksenne, Riikka Purra sanoi keskustalle ja muulle oppositiolle.

Purran mukaan edellisen hallituksen arvio hyvinvointialueiden tarvitsemasta rahoituksesta on ollut huomattavan alakanttiin.

– Tämä hallitus ei tee säästöjä, vaan me nimenomaan toteutamme sitä alkuperäistä periaatetta, jota kaikki ovat täällä jakaneet, että näitä kustannuksia, niiden kasvua pitää kyetä hillitsemään. Mikäli me emme tule tässä onnistumaan, se uhkaa meidän koko hyvinvointijärjestelmäämme, Purra huomautti.

SDP:n ex-ministeri Krista Kiuru totesi, että ”minulle särähti hieman korvaan se, että valtiovarainministeri totesi, että pitää tätä tilannetta koomisena. Minusta tässä ei ole mitään koomista. Tämä on traagista, tämä on kamalaa”.

– Rahoitus kasvaa, ja tämä on se tosiseikka, joka teiltä usein jää huomaamatta. Siinä, missä tilassa on tällaisen veroasteen maassa meidän terveydenhuoltomme, julkinen terveydenhuolto, ei todella ole mitään hauskaa, Purra vastasi.

Valtiovarainministeri Purran mukaan ”ei myöskään ole hauskaa siinä edellisen hallituksen luomassa mallissa, joka meidän syliimme on kaatunut, mutta sen sijaan jonkin verran koomista on siinä se, että meille on esitetty välikysymys puolueesta, joka on tämän merkittävä arkkitehti”.

Entinen valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko vaikutti puheenvuorossaan hieman äkäiseltä.

– Nimittäin minä alan hiukan kyllästyä nyt näihin puheenvuoroihin, että malttia, malttia, kun te samaan aikaan toisella kädellä ajatte läpi ajattelua siitä, että kahdessa vuodessa on kurottava umpeen pakkasella oleva talous, Annika Saarikko sanoi.

– Se tarkoittaa paniikkisäästöjä ja lähipalveluiden alasajoa.

Riikka Purra vastasi, että ”ehdottomasti me tarvitsemme sitä malttia”.

– Tämä hallitus haluaa osaltaan tässä inflaatiopaineessa, näiden uusien ongelmien tullessa ilmi huolehtia tästä tilanteesta, Purra sanoi Saarikolle.

– Mutta sen sijaan se ajatus, että tämän uudistuksen yksi tarkoitus myös on mahdollistaa se, että meidän julkinen talous- ja väestökehitys pystyvät ylläpitämään tämän sosiaali- ja terveydenhuollon ja hyvinvointijärjestelmän — mikäli meillä ei olisi alijäämän kattamisvelvoitteeseen säädettyä aikaa, uskotteko te, että tämä tulisi tästä hoitumaan?