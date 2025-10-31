Economist suitsuttaa: Suomalainen elämänfilosofia voi pelastaa Euroopan

Menneiden vuosien trendit, kuten tanskalainen hygge, tarjosivat mukavuuden ja eskapismin sanomaa maailmalle. Nyt sodan uhkan, talousvaikeuksien ja kaoottisen politiikan kanssa painiskeleva Eurooppa tarvitsee jotakin järeämpää. Se voi olla suomalainen sisu, josta brittilehti The Economist povaa uutta pohjoismaista trendiä.

Jutussa kerrotaan, että suomalainen sisu on persoonallisuuden piirre tai elämänfilosofia, jossa yhdistyvät sisäinen voima, peräänantamattomuus ja tarmokkuus vastoinkäymisten edessä. The Economistin jutussa pohditaan, voisiko tämä filosofia olla myös Euroopan pelastus?

Suomen kerrotaan olevan maa, joka on kokenut paljon ensin Ruotsin ja sittemmin Venäjän alaisuudessa. Jutussa muistutetaan, että Suomi sai itsenäisyytensä vasta vuonna 1917, jonka jälkeen maa taisteli kahdesti Neuvostoliittoa vastaan itsenäisyyden säilyttämiseksi. The Economistin mukaan suomalaiset eivät ole Vladimir Putinin ”harhaisesta revanismista”, vaikka Suomella on 1 350 kilometrin pituinen raja Venäjän kanssa. Tästä huolimatta suomalaiset ovat kansainvälisen tutkimuksen mukaan maailman onnellisin kanssa, lehti muistuttaa.

The Economist kertoo, että suomalainen sisu ja turvallisuusajattelu juurtuvat jo varhain. Jo alakoulussa opetetaan omatoimisuutta ja yhteiskunnan turvallisuutta. Asevelvollisuus ja vapaaehtoinen palvelus ovat osa tätä jatkumoa, sillä suurin osa suomalaisista olisi valmis puolustamaan maataan asein. Luku on selvästi suurempi kuin muualla Euroopassa.

Lehti kuvaa myös, miten maan johtoasemassa olevat osallistuvat useita päiviä kestäville turvallisuuskursseille, joissa harjoitellaan kriisinkestävyyttä ja kokonaisturvallisuutta. Kurssien suorittaminen on suomalaisessa johtajapiirissä arvostettu meriitti.

Tasavallan presidentti Alexander Stubbia The Economist pitää esimerkkinä suomalaisesta mielenlujuudesta, sillä Suomen presidentin mukaan uhkien edessä ei pidä panikoida, vaan niihin pitää suhtautua harkiten ja reagoida tarpeen mukaan. Lehden mukaan juuri tällainen harkittu suhtautuminen uhkiin erottaa Suomen muista Euroopan maista.