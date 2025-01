Eagle S -tutkintaan iskettiin propagandalla: Mukana keksitty Helsingin yliopiston professori

Joku on ottanut Suomen viranomaisten tutkintaansa varten pysäyttämän ja takavarikoiman Venäjän varjolaivastoaluksen kohtalon disinformaatiokampanjan välineeksi. Eagle S -öljyntankkerin epäillään raahanneen ankkuriaan useiden kymmenien kilometrien matkan Suomenlahdella joulupäivänä ja aiheuttaneen sähkökaapeli Estlink2:n sekä useiden tietoliikennekaapelien vioittumisen.

Tapausta on seurattu tiiviisti sekä Suomen medioissa että ulkomailla. Esimerkiksi brittiläisen meriliikenteen analyysiyhtiö Lloyd’s List kertoi 27. joulukuuta, että sen nimettömän lähteen mukaan samalta Eagle S -alukselta on kesällä löydetty tarkastuksen yhteydessä sekä ylimääräinen matkustaja että epäilyttävää elektroniikkaa. Artikkeli antaa ymmärtää, että nimetön lähde on sama, jonka tietojen perusteella Lloyd’s List kertoi heinäkuussa Eagle S:lle Tanskassa tehdystä kuntotarkastuksesta. Kuntotarkastuksesta Lloyd’s List uutisoi tuoreeltaan käyttäen Eagle S -alusta esimerkinomaisesti kertoessaan varjolaivaston aiheuttamista haasteista meriliikenteessä. Eagle S:lla oli todettu kesällä yli 20 erilaista kunto- ja turvallisuuspuutetta.

Tietolähde antoi Lloyd’s Listin mukaan myöhemmin lisää tietoa. Sen mukaan Eagle S pudottanut oli ”vakoilusensoreita” Englannin kanaaliin. Miehistö tiesi vakoilutoiminnasta, mutta pakotettiin vaikenemaan heidän henkeään uhkaamalla.

Näiden väitteiden julkaisemisesta seurasi kohu. Kohusta syntyi nopeasti tulkinta, että Eagle S olisi ollut lastattu vakoilulaitteilla myös joulun aikaan Suomenlahdella. Suomessa keskusrikospoliisi torjui puheet aluksi huhuina ja kommentoi myöhemmin, ettei Porvoon edustalle pysäytetystä aluksesta ole löytynyt kuvaillun kaltaisia ”vakoilulaitteita”.

Uudenvuodenpäivänä pakistanilaisella uutiskanava Bol Newsilla on julkaistu teksti, jossa Lloyd’s List -yhtiön artikkelit kirjoittanut analyytikko-toimittaja on nostettu tikunnokkaan. Kirjoitusta on kuvitettu analyytikon kasvokuvalla ja otsikoitu ”Valheet ja vaarallinen propaganda Eagle S -tapauksen takana”. Teksti väittää, että pääasiassa intialaiset uutissivustot ovat julkaisseet Lloyd’s Listin väitteitä Eagle S:lla olleista vakoilulaitteista ja siirtyy listaamaan erilaisia yksinkertaistuksia totuudenmukaisen ja läpinäkyvän journalismin perusteista sekä median vastuusta. Kirjoitus syyttää Lloyd’s Listia ja sen analyytikko-toimittajaa pelonlietsonnasta ja propagandasta.

Tekstissä on tuomitsevia kommentteja neljältä asiantuntijalta, joista kahta puhutellaan oppiarvolla ”Dr” eli tohtori. Yhden kerrotaan olevan Oceanic Intelligence Groupin vanhempi merianalyytikko, toisen vanhempi turvallisuuskonsultti Maritime Risk Solutions -yhtiössä ja kolmannen pääjohtaja Global Shipping Standards Coalition -järjestössä. Global Shipping Standards Coalition -nimistä organisaatiota ei löydy kuten ei Oceanic Intelligence Groupiakaan. Maritime Risk Solutions on olemassa, mutta sivujensa perusteella se on eteläafrikkalainen turva-alan yritys, joka on erikoistunut turvapalveluihin Länsi-Afrikan Guineanlahdella.

Neljäs ”haastateltava” on erityisen mielenkiintoinen.

– Tällainen raportointi vain lyö bensaa poliittisten jännitteiden liekkeihin. Me todistamme diplomaattisten suhteiden horjumista yhden toimittajan perusteettomien syytteiden takia, sanoo kirjoituksen mukaan tohtori Richard Blake ja väittää tämän olevan kansainvälisten suhteiden professori Helsingin yliopistosta.

Helsingin yliopistossa ei ole kansainvälisten suhteiden professoria nimeltä Richard Blake. Helsingin yliopiston viestintä vahvistaa Verkkouutisille, ettei heillä työskentele sen nimistä henkilöä. Lisäksi: Kansainväliset suhteet kuuluvat valtio-opin tieteenalaan, ja valtiotieteellinen tiedekunta listaa kaikki valtio-opin professorit sivuillaan, josta asia on helppo tarkistaa.

Disinformaatioteksti on julkaistu joitakin päiviä myöhemmin epämääräisessä blogissa, jolla on ranskalainen maapääte .fr sekä kahdella muulla pakistanilaisella uutissivustolla. Ne ovat kuitenkin tyytyneet julkaisemaan kirjoituksesta lyhennelmän, jossa mystistä Helsingin yliopiston professoria ei ole. Toisen uutiskanavan julkaisema teksti peräti loppuu kesken lauseen.

Kampanjan maalitauluksi valikoitunut analyytikko-toimittaja kertoo sosiaalisessa mediassa havainneensa, että häntä käsittelevät tekstit oli hakukoneoptimoitu nousemaan Google-hakutulosten kärkisijoille. Tätä väitettä ei voi vahvistaa, sillä optimointi tuottaa myös yksilöllisiä hakutuloksia ja analyytikko kertoo ottaneensa Googleen yhteyttä niiden poistamiseksi.

Analyytikko uskoo, että valeuutistehtailun takana on Venäjä. Asiasta on mahdotonta varmistua aukottomasti, mutta käy järkeen, että herjakirjoitus on julkaistu ensimmäisenä pakistanilaisilla uutissivustoilla. Eagle S nimittäin kuuluu venäläisen öljy-yhtiö Lukoilin varjoalusten ryhmään, jonka omistusta on kierrätetty juuri Pakistanin kautta.

Brittilehti Financial Times kertoi lokakuussa, että brittiläinen kirjanpitäjä perusti Marshallin saarille yritysverkoston, jonka kautta laivasto perustettiin, alukset ostettiin ja rekisteröitiin eri yrityksille Cookin saarille. Brittimies kuitenkin luopui roolistaan verkostossa syksyllä 2023, jolloin omistuksia pakistanilaisen DTA Maritime -konserniin liittyvälle Syed Zafar Tahirille, joka käyttää myös nimeä Syed Zafar Tahir Rizvi. DTA:n enemmistöomistaja on brittimiehen vanhan pakistanilaisen ystävän Muhammad Tahir Lakhanin vaimo.

Lakhani vaikuttaa nykyään Arabiemiraateissa. Sinne on rekisteröity myös Eagle S:n omistajaksi merkitty yritys, Caravelle LLC.

Suomessa Eagle S on määrätty takavarikkoon ja keskusrikospoliisi johtaa esitutkintaa, jossa kahdeksaa Eagle S:n miehistön jäsentä epäillään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Aluksen omistajaa ja miehistöä edustava asianajaja on yrittänyt saada takavarikkoa puretuksi siinä onnistumatta, kyseenalaistanut Suomen viranomaisten toimivallan ja antanut ymmärtää että alus olisi ”kaapattu”.