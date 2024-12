Eagle S on jo aiheuttanut öljyturman: Alus on surkeassa kunnossa

Suomen viranomaisten Porkkalan edustalle pysäyttämä öljytankkeri Eagle S on ollut ongelmissa ennenkin. Alus on ollut vuodesta 2006 vuoteen 2012 nimeltään FR8 Pride ja vuodesta 2012 vuoteen 2015 LR Mimosa. Vuonna 2017 se liikennöi vähän aikaa nimellä Nonni Ritscher, kunnes siitä tuli Norstar Intrepid. Vasta heinäkuussa 2023 sen nimeksi vaihdettiin Eagle S.

Toukokuussa 2012 tämä öljytankkeri törmäsi Meksikonlahdella öljynporauslauttaan. FR8 Pride oli saapumassa Teksasin Corpus Christissa sijaitsevaan Aransas Passiin sen edustalla olevaa kanavaa pitkin, kun se törmäsi hinauksessa olleeseen öljynporauslautta Rowan EXL 1:iin. FR8 Pridella ollut luotsi ja aluksen henkilökunta kertoivat, että tankkerin ohjattavuus oli heikentynyt huomattavasti ennen törmäystä. Onnettomuustutkinnassa kävi ilmi, että yhdessä FR8 Priden moottorin sylintereistä oli halkeama. Tämä todennäköisesti aiheutti ohjattavuuden heikkenemisen. Kukaan ei loukkaantunut törmäyksessä, mutta vahinkojen yhteisarvoksi tuli noin 16-17 miljoonaa dollaria.

Kaksi vuotta myöhemmin, syyskuussa 2014, alus oli vaihtanut omistajaa ja nimeä. Nyt se oli LR Mimosa, ja Chilen Quintero Bayssa. Aluksen ja öljyterminaalin välisessä yhteydessä tapahtui jotain – ilmeisesti LR Mimosan öljynsyöttöletkut irtosivat. Vähintään 5 800 gallonaa eli noin 22 000 litraa öljyä pääsi mereen.

Quintero-Ventanas Bayn seudun asukkaat saivat terveysongelmia, turistiranta pilaantui ja paikalliset kalastajat joutuivat lopettamaan useiden kalalajien kalastamisen. Jos kaloja vielä oli elossa: kaksi vuotta myöhemmin turskat, hait, anjovikset, sardiinit, makrillit, ankeriaat ja pari muutakin lajia olivat paikallisen median mukaan kadonneet. On tosin huomautettava, että sen jälkeen, kun LR Mimosa oli aloittanut, seudulla tapahtui kaksi muutakin öljyturmaa.

LR Mimosan omistajayhtiö syytti öljyturmasta varustamoa, mutta yhdysvaltalainen välimiesoikeus ratkaisi asian varustamon hyväksi.

Heinäkuussa 2023 öljytankkerin osti Arabiemiraattien vapaakauppa-alueelle Meydaniin samoihin aikoihin rekisteröity yhtiö. Caravella LLC-FZ -yhtiö on perustanut verkkosivunsakin samana päivänä. Yritys on ilmoittanut Arabiemiraattien yritysrekisteriin osoitteekseen Meydanissa sijaitsevan viiden tähden hotellin toimistosiiven. Yritys omistaa vain yhden aluksen: uudelleen nimeämänsä Eagle S:n.

Kesällä merenkulkualaa seuraava Lloyd’s List -julkaisu kertoi, että Caravellan omistuksessa noin vuoden liikennöineelle Eagle S:lle oli tehty kuntotarkastus sen ollessa Tanskan Skagenin sataman edustalla. Lloyd’s Listin artikkelin mukaan Eagle S kuuluu Venäjän varjolaivaston Cookin saarille rekisteröityyn 26 vanhahkon tankkerin ryhmään, jotka on rekisteröity anonyymeille postilaatikkoyhtiöille. Saman ryhmän aluksista ainakin neljä on julkaisun mukaan Britannian ja EU:n pakotelistoilla.

Kuntotarkastuksessa Eagle S:sta löytyi yli 20 erilaista turvallisuuspuutteita. Niitä löytyi muun muassa aluksen sensoreista ja mittareista sekä palo-ovista. Lloyd’s Listin haastatteleman meriturvallisuusalan konsultin arvion mukaan Eagle S on surkeassa kunnossa. Julkaisu tarkisti Eagle S:n kuntoluokituksen myöntäneeltä yhdysvaltalaiselta luokituslaitokselta, onko aluksen kuntoluokitus tosiaan voimassa. Kyllä, vastasi yhtiö, mutta kertoi samalla, että Eagle S:lle tehtäisiin pistotarkastus. Pian artikkelin julkaisun jälkeen Eagle S:n omistajat vaihtoivat kuntoluokituksen toiselle, intialaiselle luokittajalle. Lloyd’s Listin artikkelit kirjottanut toimittaja epäilee viestipalvelu X:ssa, että varjolaivaston isännät halusivat välttää tarkastuksen.

when I published the report, the owners just switched class mid-voyage to avoid an unscheduled inspection to Indian Register of Shipping from ABS.https://t.co/wQnZHDqKzf

— Michelle Wiese Bockmann (@Michellewb_) December 26, 2024