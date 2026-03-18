Dubaissa taas iso ohjusisku – turisteja otettu kiinni videoiden kuvaamisesta

Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ilmapuolustus on keskiviikkona torjunut 13 ballistista ohjusta ja 27 lennokkia, jotka laukaistiin Iranista, kertoo maan puolustusministeriö X:ssä. Eilisen luvut olivat puolestaan 10 ballistista ohjusta ja 45 droonia.

Dubain taivaalla nähtiin aiemmin yli 12 torjuntaohjusta. Puolustusministeriö rauhoitteli räjähdysten äänten johtuvan ilmapuolustustoimista.

Arabiemiraatit on sodan alun jälkeen torjunut yhteensä 327 ballistista ohjusta, 15 risteilyohjusta ja 1699 lennokkia Iranista.

Puolustusministeriön mukaan Iranin hyökkäyksissä on kuollut kaksi asevoimien jäsentä. Muita kuolonuhreja on ollut kuusi, ja he olivat Pakistanin, Nepalin, Bangladeshin ja Palestiinan kansalaisia.

Kaikkiaan 158 ihmistä on haavoittunut. Vammat vaihtelevat lievistä vakaviin. Loukkaantuneiden joukossa on Arabiemiirikuntien sekä useiden muiden maiden kansalaisia, muun muassa Egyptistä, Sudanista, Etiopiasta, Filippiineiltä, Pakistanista, Iranista, Intiasta, Bangladeshista, Sri Lankasta, Azerbaidžanista, Jemenistä, Ugandasta, Eritreasta, Libanonista, Afganistanista, Bahrainista, Turkista, Irakista, Nepalista, Nigeriasta, Omanista, Jordaniasta, Ghanasta, Indonesiasta, Ruotsista ja Tunisiasta.

Arabiemiraattien ilmapuolustuskykyä on pidetty poikkeuksellisen hyvänä. Torjuntaprosentti on ollut noin 92, viime yön iskussa väitetysti jopa 96 prosenttia.

Maa on vuosien ajan investoinut merkittävästi integroituun ilma- ja ohjuspuolustusjärjestelmään, joka perustuu erityisesti THAAD-järjestelmään korkeissa torjuntakorkeuksissa, Patriot PAC-3 -pattereihin keski- ja alempien kerrosten puolustuksessa sekä täydentäviin droonintorjuntakykyihin, kehittyneisiin havaintojärjestelmiin ja integroituihin johtorakenteisiin. Arabiemiraateilla on myös israelilaisvalmisteinen, meri- ja maakäyttöinen Barak-8-ilmatorjuntaohjusjärjestelmä.

Laki on videoiden kuvaajille ankara

Samaan aikaan viranomaiset ovat korostaneet, että turvallisuuslain nojalla ohjus- ja lennokki-iskujen, vaurioiden tai edes torjuttujen ammusten jäänteiden kuvaaminen on kielletty, samoin kuvien ja videoiden jakaminen. Videoita tapahtumista kuitenkin putkahtelee mediaan.

Yhteensä kymmeniä henkilöitä on otettu kiinni Arabiemiraatteja vahingoittavan materiaalin julkaisemisesta tai hallussapidosta, esimerkiksi Abu Dhabissa 45 ihmistä. Joukossa on turisteja, influenssereita ja vierastyöntekijöitä.

Viime viikonloppuna oikeusministeri määräsi 35 henkilön pidätyksen, koska he olivat jakaneet sosiaalisessa mediassa videoita ja kuvia, jotka liittyvät Iranin käynnissä olevaan hyökkäykseen. Arabiemiraatteja vahingoittavan materiaalin julkaisemista voi seurata kaksi vuotta vankeutta tai yli 45000 euron sakot.

Gulf News kertoo, että poliisi julkaisi pidätetyistä kasvogallerian, sekä nimikirjaimet ja kansallisuudet. Joukossa oli yhdeksän maan kuten Nepalin ja Bangaleshin kansalaisia, ja yli puolet oli intialaisia. Osa kiinniotetuista oli jakanut väärennettyä tekoälymateriaalia.

New York Postin mukaan Dubain poliisi otti kiinni expat-työntekijöiden asuinkompleksiin viime viikolla tehdystä lennokki-iskusta selvinneitä. Heidän rikoksensa oli se, että he olivat lähettäneet omaisilleen yksityisesti kuvia tapahtuneesta kertoakseen, että ovat kunnossa.

Viime viikolla myös 60-vuotias brittituristi pidätettiin kyberrikoksesta hänen kuvattuaan iranilaisohjuksia Dubain yllä.

Over a dozen interceptor missiles seen earlier in the sky over Dubai in the United Arab Emirates, following a possible attack by Iran using “advanced ballistic missiles” in an attempt to target Dubai International Airport. pic.twitter.com/PxI7EQ5N6W — OSINTdefender (@sentdefender) March 17, 2026

Imagine surviving what you think could be your last moments and instinctively messaging your family that you are safe with a photo of what you've just endured, only to then find yourself jailed. Disturbing in Dubai. pic.twitter.com/qiXsClCuBd — Radha Stirling (@RadhaStirling) March 15, 2026

UAE air defences engage 13 ballistic missiles, 27 UAVs



The UAE air defence systems on 18th March 2026 engaged 13 ballistic missiles and 27 UAVs launched from Iran.



Since the onset of the blatant Iranian aggression, UAE air defences have engaged 327 ballistic missiles, 15 cruise… pic.twitter.com/MIRbkNbn51 — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) March 18, 2026