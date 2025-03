Dronet iskevät merellä – Tältä näyttävät tulevaisuuden tukialukset

Ainakin kolmen maan laivastot ovat hankkineet tai kehittävät lentotukialuksia, jotka on suunniteltu erityisesti miehittämättömien ilma-alusten kuljettamiseen, kertoo Britannian laivaston Navy Lookout -sivusto.

Marraskuussa 2024 Kiinan Guangdongin telakalta laskettiin vesille suuri alus, jota ei operoi laivasto. Aluksessa on Kiinan valtion laivanrakennusyhtymän (China State Shipbuilding Corporation CSSC) merkinnät.

– Tämä alus on rakennettu nopeasti, luultavasti siviilistandardien mukaisesti ja ilman yritystä pienentää tutkapinta-alaa. Se näyttää kuitenkin olevan varustettu sotilastutkilla ja muilla -antureilla, Navy Lookout -sivusto arvioi.

Aluksen nimen uskotaan olevan ”Zhong Chuan Zi Hao”, joka on maalattu isoin kirjaimin sen kylkeen. Lisäksi lentokannella on merkinnät lennokki- ja dronetoiminnoista sekä integroituja asemia niiden nousua ja laskeutumista varten.

Iranin vallankumouskaarti on omaksunut edullisen ja suuren volyymin dronestrategian.

– Heinäkuussa 2022 Iran paljasti, että se oli kehittämässä dronetukialuksia, joka koostuu jälkikäteen muunnelluista kauppa-aluksista ja korveteista, jotka on varustettu pitkän matkan droneilla ja lennokeilla.

– Ensimmäinen uusi dronetukialus, IRIS Shahid Bahman Bagheri, otettiin käyttöön helmikuussa 2024. Kyseessä on alun perin Etelä-Koreassa rakennettu konttialus, joka muunneltiin Iranissa.

Turkin laivasto on ottanut käyttöön TCG Anadolu -dronetukialuksen, jonka pääasialinen tarkoitus on kuljettaa Bayraktar TB3 -lennokkeja.

Myös Portugalin ja Brasilian laivastot kehittävät parhaillaan lentotukialuksia miehittämättömille ilma-aluksille.

Kehittyvästä teknologiasta huolimatta miehittämättömien ilma-alusten tehokas integrointi laivastoaluksiin ei ole yksinkertaista.

– Nousut ja laskeutumiset merellä eivät ole helppoja erityisesti kovassa merenkäynnissä tai tuulessa. Useiden miehittämättömien järjestelmien hallinta on monimutkaista ja riippuvaista turvallisista tietoyhteyksistä, joita voidaan häiritä. Dronetukialusten toimintamallia kehitetään edelleen – ne voivat mahdollisesti toimia tiedustelu- tai hyökkäysoperaatioissa tai osana suurempia taisteluosastoja.

– Valtioiden erilaiset polut heijastavat erilaisia strategisia näkemyksiä ja resursseja. Mutta kaikki viittaa siihen, että tulevaisuudessa dronetukialukset toimivat jossain muodossa osana laivastoja.

