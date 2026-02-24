Donald Trumpin tullikäänne: 15 prosenttia vaihtui 10:een

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ottaa käyttöön uuden 10 prosentin yleismaailmallisen tullin aiemmin viikonloppuna ilmoitetun 15 prosentin sijaan, käy ilmi Yhdysvaltain tulliviranomaisten tiedotteesta. Asiasta uutisoi Financial Times.

10 prosentin yleistä tullitasoa sovelletaan tiistaista 24. helmikuuta alkaen, ja se on voimassa 150 päivän ajan.

Valkoinen talo viestitti, että Trump on yhä sitoutunut asettamaan 15 prosentin yleismaailmallisen tullin.

– Asiaa valmistellaan ja se tulee myöhemmin, virkamieslähde totesi täsmentämättä aikataulua.

Korkein oikeus päätti viime perjantaina, että Trumpin hätävaltuuksiin vedoten asettamat laajat tullit olivat laittomia, jonka seurauksena Trump korvasi ne kiinteällä yleistullilla.

Lauantaina Trump ilmoitti Truth Social -palvelussa nostavansa yleisen tullin ”välittömästi” 15 prosenttiin.

Uusi yleismaailmallinen tulli on herättänyt vastareaktion Yhdysvaltain eurooppalaisissa liittolaisissa, jotka solmivat viime vuonna Trumpin kanssa etuuskohteluun perustuvia kauppasopimuksia alhaisempia tulleja vastaan ja näkevät nyt sopimustensa hyötyjen heikentyvän.

Maanantaina ilmoitettiin, että EU lykkää oman Yhdysvaltojen kanssa solmitun kauppasopimuksensa ratifiointia vastauksena 15 prosentin tullisuunnitelmaan.