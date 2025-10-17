”Donald Trumpin on ratkaistava, paljastaako hän Kremlin bluffin”

Presidentti Donald Trumpin hallinto on kertonut harkitsevansa Tomahawk-risteilyohjusten toimittamista Ukrainalle, mutta Kreml pyrkii Atlantic Council -ajatushautomon Ukraine Alert -palvelua johtavan Peter Dickinsonin mukaan estämään myönteisen päätöksen sekä koventamalla retoriikkaansa.

Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov on tyytynyt puhumaan jännitteiden kiristymisestä, kun taas ex-presidentti Dmitri Medvedev ja Kremliä hännystelevä Valko-Venäjän diktaattori Aljaksandr Lukašenka uhkaavat länttä jopa ydinsodalla.

– Moskovassa kannetaan nyt selvästi kasvavaa huolta siitä, että amerikkalaisten Tomahawk- ohjusten tuoma lisävoima voisi kääntää tasapainon entistä selvemmin Ukrainan eduksi, Dickinson kirjoittaa.

Se, kannattaako Venäjän uhitteluun suhtautua vakavasti, on hänen mielestään erittäin kyseenalaista. Samankaltaisia uhkauksia on kuultu viimeisten kolmen ja puolen vuoden ajan siitä alkaen, kun Putin aloitti täysimittaisen hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan. Vaikka ne ovat osoittautuneet kerta toisensa jälkeen tyhjiksi, ne ovat onnistuneet tehokkaasti hidastamaan lännen sotilaallista apua Ukrainalle.

– Lännen arkuus on vain rohkaissut Kremlin diktaattoria ja pidentänyt sotaa. Venäjä on pystynyt toimimaan selvästi geopoliittista painoarvoaan isommalla ponnella vauraampia ja paremmin aseistettuja vastustajia vastaan. Putinin armeijoilla on ollut vaikeuksia edetä Ukrainan taistelukentillä, mutta hänen kykynsä pelotella länttä on kenties ollut koko hyökkäyksen suurin menestys, Dickinson sanoo.

Viimeisten kolmen ja puolen vuoden kokemusten valossa ei ole hänen mielestään mitään syytä uskoa, että Venäjän viimeisimmätkään Tomahawk-uhkaukset olisivat aidosti merkityksellisiä.

– Ainoa looginen johtopäätös on sen sijaan se, että Putin on bluffannut koko ajan. Trumpin on nyt ratkaistava, paljastaako hän Putinin bluffin ja aseistaako hän Ukrainan Tomahawk-ohjuksilla, Dickinson toteaa.

Vihjaukset Tomahawk-ohjusten toimittamisesta saattavat hänen mukaansa toistaiseksi olla vain yritys pakottaa Putin neuvottelupöytään.

– Vaikka ohjuksia toimitettaisiinkin, ne eivät ole ihmeaseita eivätkä ne vie Ukrainaa voittoon yhdessä yössä. Käynnissä oleva keskustelu Tomahawk-ohjuksista saattaa kuitenkin edustaa tärkeää käännekohtaa Euroopan suurimmassa sodassa sitten toisen maailmansodan, hän muistuttaa.

– Putin on onnistunut hyökkäyssodan alusta lähtien rajoittamaan tukea Ukrainalle hyödyntämällä taitavasti lännen pelkoa tilanteen eskaloitumisesta. Trumpilla on nyt tilaisuus vakuuttaa venäläinen virkaveljensä siitä, että hän ei ole yhtä helposti peloteltavissa, vaan on enemmän kuin valmis lisäämään painetta Moskovaa kohtaan, kunnes Putin suostuu rauhaan, Dickinson toteaa.