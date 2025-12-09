Donald Trumpin neuvottelijat halusivat Volodymyr Zelenskyin luopuvan Donbasista puhelimessa

Kaksi ukrainalaisvirkamiestä on kertonut uutissivusto Axiosille, että Yhdysvaltojen ”rauhansuunnitelma” muuttui Ukrainan kannalta pahemmaksi sen jälkeen, kun Donald Trumpin erityislähettiläs Steve Witkoff ja vävy Jared Kushner olivat keskustelleet viiden tunnin ajan Venäjän diktaattorin Vladimir Putinin kanssa Kremlissä 2. joulukuuta.

Putinin tapaamiseen jälkeen ehdot olivat koventuneet. Ukrainan tulisi luovuttaa koko Donbas myös ne alueet, joita Venäjä ei ole saanut haltuunsa. Lisäksi maan pitäisi luovuttaa Zaporižžjan ydinvoimala eikä saisi turvatakeita.

Julkaisu kertoo, että Witkoff ja Kushner halusivat Ukrainan presidentin sanovan ”kyllä” alueluovutuksille ja sopimukselle kahden tunnin puhelinkeskustelun aikana viime lauantaina 6. joulukuuta. Volodymyr Zelenskyin odotettiin yhden puhelun aikana luopuvan koko Donbasista ilman neuvotteluita tai korvauksia.

– Tuntui siltä, että Yhdysvallat yritti saada meille kaikin tavoin läpi Venäjän halun saada koko Donbas haltuunsa ja amerikkalaiset vain halusivat Zelenskyin hyväksyvän sen kaiken puhelimessa, kertoi ukrainalaisvirkamies Axiosille.

Ukrainalaisvirkamies myös huomauttaa, ettei alue- ja vetäytymiskysymykset ole yksinkertaisia.

– On merkittäviä alueita koskevia kysymyksiä, joista tulisi keskustella enemmän: kuka hallitsee mitäkin, kuka pysyy missäkin, kuka vetäytyy ja jos Ukraina vetäytyy kontaktilinjalta, kuinka varmistetaan, että Venäjä tekee samoin eikä jatka sotimista.

Ukrainalaisvirkamies kertoo Axiosille, että amerikkalaiset yrittävät saada Zelenskyin etenemään suunnitelmassa hirveällä hopulla ja kiireellä. Eurooppalaiset ovat taas neuvoneet malttiin ja kärsivällisyyten, mikä häiritsee Valkoista taloa, joka näkee eurooppalaiset ”diilin” merkittävänä esteenä.

Ukrainalaisedustaja sanoi Yhdysvaltojen yrittävän irrottaa Zelenskyin pois eurooppalaisjohtajista, jotta painostaminen sujuisi paremmin.

– Zelenskyi ei voi tehdä näin dramaattisia päätöksiä kysymättä ensin keskeisiltä eurooppalaisliittolaisilta, sanoi ukrainalaisedustaja.

Ukrainalaisneuvottelijat ja Zelenskyi saivat osan Yhdysvaltojen esitysasiakirjoista vasta tuntia ennen puhelua. Zelenskyi sanoi Witkoffille ja Kushnerille, ettei hän ole vielä ehtinyt lukea niitä.

Tämä sai Trumpin viime sunnuntaina 7. joulukuuta väittämään, että ukrainalaisneuvottelijat ”rakastivat” sopimusta, mutta Zelenskyi ei sitä suostunut lukemaan. Trump myös korosti suunnitelman olevan sopiva Venäjälle.

