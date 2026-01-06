Donald Trumpilta selvä viesti öljyjohtajille

Varautukaa suuriin muutoksiin, ohjeisti Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump muutamaa amerikkalaista öljy-yhtiöitä noin kuukausi ennen Yhdysvaltojen operaatiota Venezuelaan.

Yhdysvallat vangitsi lauantaina maan presidentin Nicolás Maduron ja kuljetti hänet Yhdysvaltoihin.

Trump vihjasi, että Venezuelassa olisi luvassa suuria muutoksia, muttei antanut öljy-yhtiöiden johtajille tarkempia lisätietoja, kertoo The Wall Street Journal.

Lehden mukaan vihjaukset kertovat siitä, kuinka keskeisessä osassa öljy oli Trumpin päätöksessä tehdä isku Venezuelaan. Lisäksi se kertoo presidentin läheisistä suhteista öljyteollisuuteen.

– Aiomme lähettää Yhdysvaltojen erittäin suuret öljy-yhtiöt – maailman suurimmat – maahan investoimaan miljardeja dollareita, korjaamaan pahoin rappeutuneen infrastruktuurin, erityisesti öljyinfrastruktuurin ja ryhtymään tuottamaan maalle tuloja, Trump kommentoi lehdistötilaisuudessa Mar-a-Lagossa lauantaina.

Trump toivoo, että öljyntuotannon lisääminen Venezuelassa parantaisi maan taloudellista tilannetta ja hillitsisi siten muuttovirtaa Venezuelasta Yhdysvaltoihin.

Venezuelan hallituksen mukaan maassa on 300 miljardin barrelin öljyvarannot. Mikäli tämä pitää paikkaansa, on kyseessä maailman suurin öljyvaranto.

Tällä hetkellä Venezuela tuottaa öljyä noin 900 000 barrelia päivässä. Tämä vastaa alle yhtä prosenttia maailman päivittäisestä öljynkulutuksesta.

Sijoittajat näyttäisivät pitävän ajatuksesta, että yhdysvaltalaiset öljy-yhtiöt laajentavat toimintaansa Venezuelaan, sillä öljy-yhtiöiden osakekurssit nousivat maanantaina.

Chevronin osake nousi noin viisi prosenttia, Exxon Mobilin osake kallistui noin kaksi prosenttia ja ConocoPhillipsin lähes kolme prosenttia.

Toistaiseksi nämä suurimmat yhdysvaltalaiset öljy-yhtiöt, joilla olisi parhaat edellytykset sijoittaa merkittävästi Venezuelaan, eivät kuitenkaan ole sitoutuneet hankkeeseen.

Chevronilla ei toistaiseksi ole suunnitelmia lisätä investointejaan tai kasvattaa tuotantoaan, kertovat The Wall Street Journalin lähteet. Öljy-yhtiö ei halua investoida Venezuelaan, niin kauan kuin maan tilanne on epävakaa eikä kaupallisia sopimuksia koskevia kysymyksiä ole ratkaistu.

– Chevron keskittyy edelleen työntekijöidensä turvallisuuteen ja hyvinvointiin sekä omaisuutensa koskemattomuuteen, yhtiön edustaja kommentoi.

Hän lisäsi ettei yhtiö kommentoi kaupallisia asioita eikä spekuloi tulevilla investoinneilla.

Exxon Mobil ja ConocoPhillips eivät myöskään ole kertoneet aikeistaan palata Venezuelaan. Molempien omaisuutta kansallistettiin maassa 2000-luvun puolivälissä.