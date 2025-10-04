Donald Trumpille merkittävä oikeusvoitto: 300000 siirtolaisen suojelu päättyy

Yhdysvaltojen korkein oikeus on myöntänyt presidentti Donald Trumpin hallinnolle luvan poistaa tilapäisen suojelun maahan tulleille ihmisille. Suojelun lopettaminen koskee 300 000 Yhdysvalloissa elävää venezuelalaista. Aiheesta kertoo Newsweek.
Aiemmin alempi oikeusaste ilmoitti, että Trumpin hallinto toimi virheellisesti lopettaessaan Venezuelan kansalaisille myönnetyn tilapäisen suojeluaseman (Temporary Protected Status, TPS).
Korkein oikeus kuitenkin antoi niin sanotun hätäpäätöksen, joka keskeyttää alemman oikeusasteen ratkaisun ja sallii suojeluaseman poistamisen.
Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusvirasto (DHS) voi myöntää tilapäisen suojeluaseman ulkomailla syntyneille henkilöille, jotka eivät voi palata kotimaahansa turvallisesti siellä vallitsevien olosuhteiden vuoksi.
Päätös tulee toimimaan ennakkotapauksena muillekin maille, joiden kansalaisille on myönnetty väkiaikainen suojeluasema, kuten esimerkiksi Haitille.
Trumpin hallinto on pyrkinyt peruuttamaan edeltäneen presidentti Joe Bidenin hallinnon myöntämiä suojelupäätöksiä, jotka koskevat satojatuhansia venezuelalaisia ja haitilaisia. Trumpin mukaan aiempi hallinto on soveltanut lakia virheellisesti.
Yhdysvaltain liittovaltion tuomari Edward Chenin mukaan Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusvirasto (DHS) on toiminut asiassa ”ennennäkemättömällä kiireellä ja ennennäkemättömällä tavalla”.
Alemman oikeuden päätöksistä tehtyjä valituksia käsittelevä valituslautakunta totesi, että DHS teki ensin päätöksensä ja etsi vasta sen jälkeen pätevän perusteen näille päätöksille.
Tuomari Ketanji Brown Jackson kritisoi päätöstä ja sitä, että korkein oikeus hänen mukaansa toistuvasti puuttuu alioikeuksien käsittelemiin tapauksiin.
Lainsäätäjät ja maahanmuuttoaktivistit vaativat kongressia päättämään väliaikaisen suojeluaseman tulevaisuudesta lainsäädännöllä.