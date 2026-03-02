Donald Trumpilla ei ollut vaihtoehtoa, näin USA päätyi iskuihin

Amerikkalainen Axios-media kertoo, miksi ja miten USA:n päätös iskeä Iraniin syntyi.

Axios viittaa omiin lähteisiinsä ja Valkoisen talon lauantaina järjestämään puhelinkonferenssiin, jossa kolme hallinnon virkailijaa kertoi Iran-neuvotteluista ja presidentti Donald Trumpin päätöksestä määrätä iskut Iraniin.

Iskuja edelsi kaksi kuukautta samaan aikaan jatkuneet neuvottelut ja sotavalmistelut.

Amerikkalaisvirkailijoiden mukaan Iran oli ja on edelleen uhka, ja Yhdysvallat arvioi Iranin aikovan iskeä ensin.

Erään virkailijan mukaan Trumpilla ei lopulta ollut ”vaihtoehtoa”. Iranin ballististen ohjusten ohjelma oli liian suuri uhka Yhdysvaltojen tukikohdille ja liittolaisille alueella.

Toinen virkailija kertoi, että Iran kieltäytyi keskustelemasta tukemistaan terroristiryhmistä alueella. Yhdysvallat oli ”hyvin suorasukainen” neuvotteluissa. Iran oli ”hyvin heikko” raa’asti tukahdutettujen mielenosoitusten, heikon talouden ja viimevuotisten Yhdysvaltojen ja Israelin tekemien pommitusten jäljiltä.

Virkailijan mukaan Trump lähetti asevoimien yksiköitä alueelle osoittaakseen olevansa vakavissaan. Iran ei kuitenkaan ottanut neuvotteluita tosissaan. Iranin kerrotaan myös torjuneen Yhdysvaltojen tarjouksen ilmaisesta ydinpolttoaineesta, koska Iran halusi rikastaa uraania sotilaskäyttöön

Kolmas virkailija sanoi tiedustelutietojen osoittaneen, että Iran rakensi ydinohjelmaansa uudelleen Midnight Hammer -operaation jälkeen (USA:n iskut Iranin ydinlaitoksiin viime kesänä). Lisäksi Iranin oma suunnitelma osoitti, että se pyrki ”rikastuskykyyn, joka on noin viisi kertaa suurempi kuin mitä siviilikäyttöön tarvitaan”.

Virkailijan mukaan Iranin valmistamat IR-6-sentrifugit osoittivat sen sitoutumisen uraanin rikastamiseen. Lisäksi Teheranin tutkimusreaktori (johon ei isketty kesäkuussa) oli osa ohjelmaa, jonka ”tarkoituksena oli harhauttaa” ulkomaailmaa Iranin ydinaseohjelman suhteen.

– Yksi sopimuksen solmimisen säännöistä on se, että on tiedettävä hyvin nopeasti, onko sopimuksen solmiminen mahdollista ollenkaan. Mutta Yhdysvalloille vastattiin peleillä, tempuilla ja viivytystaktiikoilla, toinen virkailija sanoi.