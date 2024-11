Donald Trump voittamassa Pennsylvanian, presidenttiys sinetöitymässä

Republikaanien Donald Trump on voittamassa tärkeän Pennsylvanian vaa’ankieliosavaltion, uutisoi Fox News.

Kun noin 94 prosenttia äänistä on laskettu, Trump johtaa prosentein 51-48. Äänissä etumatka on vajaa 200000. Pennsylvaniassa on 19 valitsijamiestä.

Trump julistettiin jo aiemmin kahden muun vaa’ankieliosavaltion, Georgian ja Pohjois-Carolinan, voittajaksi. Niissä molemmissa on tarjolla 16 valitsijamiestä.

Tämän seurauksena Trumpilla on kasassa jo 265 valitsijamiestä.

Presidentinvaalien voittoon tarvitaan 270 valitsijamiestä.

Trump johtaa tällä hetkellä ääntenlaskentaa selvästi myös Michiganissa ja Wisconsinissa. Myös Arizonassa ja Nevadassa Trump on johdossa.