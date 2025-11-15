Donald Trump vaatii BBC:ltä jopa viiden miljardin korvauksia

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaatii Iso-Britannian yleisradioyhtiö BBC:ta maksamaan hänelle jopa viiden miljardin dollarin suuruisen korvauksen, kertoo The Times.
BBC on pyytänyt anteeksi Trumpin 6.tammikuuta 2021 pitämän puheen harhaanjohtavaa muokkausta sen jälkeen, kun Trumpin asianajajat alkuviikosta lähettivät yhtiölle kirjeen, jossa vaadittiin sekä vahingonkorvauksia että anteeksipyyntöä perjantaihin mennessä.
– Vaikka BBC vilpittömästi pahoittelee videoleikkeen editointitapaa, olemme vahvasti eri mieltä siitä, että kunnianloukkaussyytteelle olisi perusteita, yhtiöstä kommentoidaan.
Se on kieltäytynyt maksamasta vahingonkorvauksia minkä seurauksena Trump on ilmoittanut haastavansa yhtiön oikeuteen.
– Haastamme heidät oikeuteen miljardista viiteen miljardiin dollariin, luultavasti joskus ensi viikolla. Minun on pakko tehdä se. He ovat jopa myöntäneet huijanneensa, presidentti kommentoi toimittajille tällä viikolla matkalla Valkoisesta talosta Floridaan.
Trumpin mukaan oikeusjuttu saattaa osoittaa sen, onko yhtiö tehnyt vastavaa myös muille poliitikoille, esimerkiksi Iso-Britannian populistisen reformipuolueen johtajalle Nigel Faragelle.
Hänen mukaansa BBC:n toiminta on räikeää eikä presidentti ole sanojensa mukaan koskaan törmännyt vastaavaan.
– Väärennös on yksi juttu, mutta tämä ei ole enää pelkkä väärennös. Heidän toimintansa on korruptoitunutta, hän sanoi myöhemmin perjantaina Valkoisessa talossa.
Lisäksi presidentti on kertonut aikovansa keskustella asiasta myös Iso-Britannian pääministerin Keir Starmerin kanssa. Trumpin mukaan Starmer on ”hyvin noloissaan” tapauksesta.
Editointikohun seurauksena sekä BBC:n uutisosaston pääjohtaja että toimitusjohtaja erosivat.