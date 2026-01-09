Donald Trump uhkailee asejättiläistä tilausten lopettamisella

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkailee kotimaansa yhtä puolustusteollisuuden jättiläistä Raytheonia (nykyään yksi RTX-konsernin liiketoiminta-alueista) omassa sosiaalisessa mediassaan Truth Socialissa. Syynä on hänen mukaansa yhtiön heikko vastaus sotaministeriön vaatimukseen asetuotannon kasvattamisesta.

Trump kirjoittaa, että Raytheon huolehtii enemmän rahan jakamisesta osakkeenomistajilleen kuin vastaamisesta Yhdysvaltain asevoimien tarpeisiin.

– Joko Raytheon ottaa vastuuta ja alkaa investoida tehtaisiin ja laitteisiin tai se ei enää käy kauppaa sotaministeriön kanssa. Myös jos Raytheon haluaa jatkaa kaupankäyntiä Yhdysvaltain hallituksen kanssa, se ei missään olosuhteissa saa jatkaa osakkeidensa takaisinostoja, johon se on käyttänyt kymmeniä miljardeja dollareita, ennen kuin se ryhdistäytyy, hän sanelee.

Toisin sanoen, jos Raytheon ei laajenna tuotantoaan sotaministeriön vaatimusten mukaisesti, Trump uhkaa Yhdysvaltain hallituksen tilausten loppumisella. Hän ei kuitenkaan ota huomioon, että Raytheon tuottaa valtavan määrän erilaisia aseita, sensoreita ja järjestelmiä, joista useimmille Yhdysvalloilla ei ole mitään korvaavia vastineita.

Niihin kuuluu muun muassa ilmatorjuntaohjuksia, torjuntadrooneja, tutka-asemia, panssarintorjuntaohjuksia, tykistöammuksia, torpedoja ja pinta-alusten ilmapuolustusjärjestelmä. Lisäksi yhtiö osallistuu monien muiden järjestelmien osatuotantoon sillä tavoin, että ilman sitä niiden tuotanto yksinkertaisesti pysähtyisi.

Raytheonin tuottamien järjestelmien korvaaminen veisi vuosikymmeniä. Jos Yhdysvallat jäisi ilman kaikkien näiden järjestelmien toimittajaa, se vähitellen romahduttaisi Yhdysvaltain asevoimat, maavoimat etunenässä, ja vaikuttaisi merkittävästi myös sen liittolaisiin. Koska Yhdysvaltain hallinto luonnollisesti ymmärtää tämän, Trumpin purkaus on nähtävä vain painostuskeinona.

Valkoinen talo haluaa todennäköisesti nähdä Raytheonilta samanlaisen vastauksen kuin Lockheed Martinilta, joka juuri allekirjoitti sotaministeriön kanssa sopimuksen Patriot-ilmatorjuntajärjestelmän ohjusten tuotannon kolminkertaistamisesta vuoteen 2033 mennessä.

Monimutkaisten järjestelmien tuotannon kasvattaminen ei kuitenkaan ole helppoa, koska se vaatii koko tuotantoketjun kasvattamista, mihin kuluu sekä aikaa että rahaa jo kauan ennen kuin investoinnille saadaan mitään vastinetta.

On huomattava, että edellispäivänä ennen Trumpin uhkausta Raytheon teki sopimuksen Pentagonin kanssa SM-6-ilmatorjuntaohjusten tuotannon kasvattamisesta. Kaikesta Trumpin esittämästä kritiikistä huolimatta yhtiö siis pyrkii kasvattamaan tuotantoaan, vaikka ei ehkä sillä laajuudella, mitä Trump tai sotaministeriö edellyttää.