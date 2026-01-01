Donald Trump tyrmää väitteet ikääntymisestä: Olen huippukunnossa

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin lähipiirin mukaan hän osoittaa iän tuomia merkkejä sekä julkisuudessa että yksityiselämässä. Tällä hetkellä 79-vuotias Trump on vanhin presidentiksi astunut henkilö.

Presidentin kerrotaan nukkuvan vähän ja hänellä sanotaan olevan vaikeuksia pysyä hereillä useissa Valkoisesta talosta televisioiduissa tilaisuuksissa. Lisäksi hänen avustajansa ja ystävänsä kertovat, että presidentin kuulo on huono, minkä vuoksi hänelle tulee puhua kovaan ääneen.

Myös presidentin ruokavalio, joka sisältää runsaasti suolaa ja rasvaa, on herättänyt huolta.

Presidentti kuitenkin kiistää väitteet ikääntymisestään The Wall Street Journal -lehden haastettelussa.

Lisäksi hän ilmaisee ärsyyntymisensä terveydentilastaan käytävään keskusteluun. Trump pitää terveydentilaansa erinomaisena.

– Terveydentilani on täydellinen, hän toteaa haastattelussa.

Hän lisää myös, ettei noudata kaikkia lääkäreiden neuvoja.

Trump esimerkiksi kertoo syövänsä enemmän aspiriinia kuin hänen lääkärinsä ovat suositelleet. Hän sanoo luopuneensa myös nilkkojen turvotusta hillitsevien tukisukkien käytöstä, sillä ei pitänyt niistä.

Presidentti katuu laajojen kuvantamistutkimusten teettämistä, sillä pelkää sen herättävän epäilyksiä hänen terveydentilastaan.

– Olisin ollut paljon paremmassa asemassa, jos en olisi tehnyt sitä, koska se, että menin tutkimuksiin, sai ihmiset ajattelemaan: ’Ai, onko jokin vialla?’ No, mikään ei ole vialla, Trump kommentoi.

Trumpin lääkärin Sean Barbabellan mukaan presidentti on ”poikkeuksellisen hyvässä kunnossa ja täysin kykenevä hoitamaan tehtävänsä ylipäällikkönä”.

Presidentti kommentoi pyytäneensä henkilökuntaansa muokkaamaan aikatauluaan siten, että hänellä olisi vähemmän mutta sitä tärkeämpiä tapaamisia, joihin hän voisi keskittyä paremmin.

Tätä muutosta hän ei kuitenkaan yhdistä ikäänsä, vaan ajankäytön tehostamiseen. Hallinnon edustajien mukaan tapaamisaikataulua ei ole toistaiseksi karsittu.